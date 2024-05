L’AS Monaco et Galatasaray visent Mohamed Abdelmonem

C’est probablement le meilleur défenseur du continent africain actuellement. Depuis plusieurs saisons maintenant, le jeune défenseur égyptien Mohamed Abdelmonem s’est imposé comme une référence à son poste. Du haut de ses 25 ans, il est un indéboulonnable du grand club égyptien d’Al-Ahly et de la sélection égyptienne (25 séléctions). Révélé au plus haut niveau en 2020 dans le championnat égyptien, Mohamed Abdelmonem avait fait parler de lui lors de la CAN 2021 avec les Pharaons. Auteur d’une compétition XXL, il avait été l’un des hommes forts de cette deuxième place dans la compétition.

Alors forcément, on s’attendait à le voir partir rapidement vers l’Europe surtout avec un profil comme le sien. Agressif sur l’homme, rapide et très à l’aise balle au pied, Mohamed Abdelmonem semble désormais devoir passer un nouveau cap dans sa carrière. Et il avait ainsi récemment changé d’agents pour pouvoir tenter une aventure en Europe. Cela pourrait enfin être le cas puisque selon nos informations, l’AS Monaco est très intéressé par l’Egyptien pour cet été. Le club français n’est pas le seul dans la course car Galatasaray a également montré un intérêt pour celui qui a disputé 31 matches cette saison et qui s’apprête à disputer encore une fois la Ligue des Champions africaine avec Al-Ahly.