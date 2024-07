Accord total entre Monaco et Lens pour Neil El Aynaoui

Le départ de Youssouf Fofana se profile du côté de l’AS Monaco. Le milieu de terrain international est courtisé depuis un moment par l’AC Milan notamment. En attendant de connaître sa future destination, le club asémiste prépare la suite. Depuis plusieurs jours déjà, la direction a fait de Neil El Aynaoui l’une de ses priorités. Le joueur de 23 ans sort tout juste de sa première saison complète en Ligue 1 avec le RC Lens (31 matchs TCC, 1 but, 4 passes).

La suite après cette publicité

Nous évoquions ici il y a quelques jours une nouvelle offre d’environ 15 M€ pour l’international U23 marocain. Une somme qui se rapprochait de ce que souhaitent les Sang et Or, désireux d’enregistrer une belle entrée d’argent après une saison en Ligue des Champions qui l’a contraint à augmenter certains salaires. D’après nos informations, les Nordistes espéraient 20 M€ dans ce dossier, seulement le mercato avance et ils n’ont toujours pas vendu.

À lire

George Ilenikhena annonce son départ d’Antwerp

Lens et Monaco sont d’accord

Le timing commence à être serré, ce dont profite l’ASM pour formuler une offre comprise entre 15 et 20 M€ avec bonus. Cette proposition a satisfait la direction lensoise. Nous sommes en mesure de vous affirmer que ce dossier est passé à une autre étape puisque l’opération est bouclée. Le joueur s’est quant à lui mis d’accord avec sa future équipe pour un contrat de 4 ans et un salaire multiplié par 4 par rapport à ses émoluments actuels.

La suite après cette publicité

Neil El Aynaoui s’apprête donc à franchir un nouveau palier dans sa carrière, lui qui a été recruté il y a seulement un an par le RC Lens. À l’époque, les Sang et Or avaient déboursé 600 000 euros pour le sortir de l’AS Nancy-Lorraine. Le milieu de terrain avance à vitesse grand V avec ce nouveau transfert qui pourrait bien lui ouvrir, à terme, les portes de la sélection marocaine dirigée par Walid Regragui.