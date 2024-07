Le transfert de Neil El Aynaoui à Monaco annulé !

Coup de théâtre dans le dossier El Aynaoui ! Dauphin du Paris Saint-Germain lors de l’exercice précédent et qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine, le club princier a fait du milieu de terrain l’un de ses principaux chantiers sur ce mercato estival. Toujours friande de joueur à fort potentiel, la formation asémiste a sondé le marché en Ligue 1 à la recherche de la perle rare et a jeté son dévolu sur Neil El-Aynaoui.

La suite après cette publicité

Débauché à Nancy, pensionnaire de National, par Lens l’été dernier, le milieu de terrain de 21 ans s’est imposé au fil des rencontres dans l’entrejeu de Franck Haise, connaissant sa première titularisation à l’automne 2023 avec les Sang et Or. Pour sa première saison dans l’élite française, l’ancien Nancéen a fait preuve d’une grande maturité sur le terrain. Doté un gros volume de jeu, le Lensois s’est distingué par sa solidité à la récupération et sa capacité à distiller des caviars à ses coéquipiers. Des qualités techniques et athlétiques qui ont aiguisé l’appétit de l’AS Monaco.

À lire

Maghnés Akliouche prolonge à Monaco !

Le deal avec Monaco annulé !

Considéré comme la révélation du RC Lens cette saison, Neil El Aynaoui s’est rapidement retrouvé dans le viseur des Monégasques. En vue de préparer la suite de Youssouf Fofana, ardemment courtisé par l’AC Milan et Manchester United et annoncé partant, l’AS Monaco a sonné la charge pour l’homme aux 31 apparitions toutes compétitions confondues avec les Sang et Or et s’est mis d’accord avec son homologue nordiste pour un deal autour de 15 millions d’euros hors bonus. En parallèle, le principal concerné a également donné son accord pour un contrat de quatre ans.

La suite après cette publicité

Mais alors que le transfert de Neil El Aynaoui était sur le point de se conclure, celui-ci va finalement être annulé à en croire les informations de L’Equipe, ce jeudi. Selon le quotidien sportif, un problème au genou gauche a été décelé lors de la visite médicale du milieu de terrain de 23 ans. Un pépin physique qui fait suite à une vilaine entorse contractée par le joueur en avril dernier lors d’une opposition entre Marseille et Lens. L’Equipe ajoute également que le Marocain pourrait subir une opération et passer plusieurs mois éloigné des terrains. Un véritable coup dur pour toutes les parties engagées !