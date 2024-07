Le message d’adieu de Jonathan Clauss aux supporters de l’OM

Après Lens puis l’OM, Jonathan Clauss va connaître un troisième club de Ligue 1 en l’espace de 24 mois. Ce jeudi, l’international français (13 sélections, 2 buts) s’est en effet engagé avec l’OGC Nice, où il retrouvera notamment son ancien entraîneur Franck Haise. Dans la foulée de l’annonce de son départ, le latéral de 31 ans s’est exprimé dans un long message adressé aux supporters marseillais, avec qui la relation s’était nettement refroidie ces derniers mois.

«Peuple marseillais, J’ai eu l’honneur de porter ce maillot à 85 reprises pendant ces 2 années riches en apprentissage. Je tiens à remercier en premier lieu tous les supporters de l’OM pour cette ferveur incroyable, les dirigeants, les membres du staff, les différents entraîneurs et évidemment mes coéquipiers et ceux avec qui j’ai partagé mon quotidien pendant ces 2 saisons. Une page se tourne dans ma carrière, et je vous souhaite le meilleur. Peuple marseillais, aurevoir et merci», a écrit le joueur sur ses réseaux sociaux.