Jonathan Clauss passe de l’OM à Nice

L’aventure marseillaise de Jonathan Clauss (31 ans) a pris fin. Arrivé sur la Canebière en 2022 en provenance de Lens, le latéral droit avait choisi de donner un coup d’accélérateur à sa carrière, notamment en équipe de France. Rapidement devenu titulaire sous les ordres d’Igor Tudor, l’ancien Lensois a vécu une saison 2023/2024 plus compliquée.

Après avoir été zappé du mondial 2022 au dernier moment, Clauss a vu ses dirigeants le clouer publiquement au pilori l’hiver denier. Critiqué pour son investissement jugé défaillant, le latéral était poussé vers la sortie à un an du terme de son contrat. Un pressing auquel il a résisté, avant d’ouvrir lui aussi la porte à un départ juste avant de s’envoler pour l’Euro avec les Bleus.

Clauss retrouve Haise

Une déclaration qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd, Nice ayant rapidement manifesté son intérêt. Et aujourd’hui, les Aiglons ont réussi leur coup. Clauss est niçois. « Jonathan Clauss est niçois ! L’international français (13 sélections, 2 buts) arrive en provenance de Marseille. Le voilà lié avec le Gym jusqu’en 2026. Après Tanguy Ndombele, il est la deuxième recrue de l’été rouge et noir. Une recrue d’expérience et d’envergure. Figure bien connue de la L1, Jonathan Clauss (31 ans) portera désormais le maillot du Gym», peut-on lire dans le communiqué de l’OGC Nice.

Le natif de Strasbourg quitte donc la Canebière, mais reste dans le sud-est de la France. Un endroit où il se sent bien et où il va retrouver l’homme qui l’a mis en valeur au RC Lens : Franck Haise. De leur côté, les dirigeants azuréens réalisent aussi une bonne opération puisque le montrant du transfert est estimé à 5 M€, bonus compris. Il portera le numéro 92 et a signé pour deux ans.