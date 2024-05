Euro 2024 : les grands oubliés de la liste de Didier Deschamps

Éliminée par la Suisse dès les huitièmes de finale lors du dernier Euro, l’équipe de France, finaliste du Mondial au Qatar, aura forcément à coeur de se racheter lors de cette édition 2024, organisée en Allemagne du 14 juin au 14 juillet prochain. Pour ce faire, Didier Deschamps a annoncé, ce jeudi soir, la liste des Tricolores qui participeront à cette compétition estival d’ores et déjà très attendue. Un groupe de 25 joueurs où figure logiquement Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ou encore Eduardo Camavinga. Incertain, Aurélien Tchouaméni est également bien présent, tout comme N’Golo Kanté, la grosse surprise de l’ancien technicien marseillais.

«Un esprit de revanche par rapport au dernier Euro ? Non surtout de la continuité même si la fin a été malheureuse, on a des jeunes joueurs, j’ai une équipe rajeunie mais il y a beaucoup de talents et l’apport de Kanté ou d’autres donnent un bon équilibre», a tout d’abord lancé le sélectionneur des Bleus. Pour autant, si ses choix ont fait le bonheur de certains, d’autres doivent, à l’heure où nous écrivons ces lignes, avoir un sentiment amer. Dans cette optique, comment ne pas évoquer les cas de Jordan Veretout et Mattéo Guendouzi. Annoncés comme les deux finalistes pour venir compléter l’entrejeu français, le milieu de terrain marseillais et le «protégé» d’Igor Tudor à la Lazio ont finalement vu N’Golo Kanté rafler la mise.

Veretout, Guendouzi et Diaby ne verront pas l’Allemagne !

Outre les deux anciens coéquipiers du côté de l’OM, d’autres ont également vu leur rêve s’évaporer. Ainsi, Moussa Diaby, auteur de 10 buts et 9 passes décisives en 53 matches toutes compétitions confondues avec Aston Villa, ne fera pas partie du voyage et paye notamment la forte concurrence présente dans le secteur offensif. Un constat similaire pour Michael Olise, très performant avec Crystal Palace (10 réalisations, 5 offrandes) ou encore son partenaire en club, Jean-Philippe Mateta, fort de 16 buts et 4 passes décisives avec les Eagles. De son côté, Christopher Nkunku n’est pas, non plus, présent dans la liste, probablement à cause de ses trop nombreuses blessures accumulées depuis son arrivée à Chelsea. Tout comme Alexandre Lacazette et ses 20 buts et 5 assists. Enfin, malgré une saison où il aura inscrit 15 buts en 31 matchs de Ligue 1, Wissam Ben Yedder est l’autre absent notable. Dans le secteur défensif, les déçus sont également nombreux.

Si plusieurs candidats pouvaient prétendre à s’envoler pour l’Allemagne, la confiance accordé à Didier Deschamps pour des joueurs tels que Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté ou encore Jonathan Clauss a finalement eu raison des espoirs de certains… Dans le couloir droit, Malo Gusto, auteur de 36 matches avec Chelsea cette saison (9 assists), est - à ce titre - resté sur la touche. Une issue tout aussi malheureuse pour Mohamed Simakan, malgré sa polyvalence et ses belles performances réalisées du côté du RB Leipzig. Enfin, dans l’axe de la défense, Jean-Clair Todibo, grand artisan de la solidité des Aiglons en cet exercice 2023-2024, et Axel Disasi, appelé par le passé (5 sélections) et installé dans le collectif des Blues, ne verront pas non plus les plus grandes enceintes allemandes…