Le Borussia Dortmund a déposé une plainte contre le PSG

Cette saison, le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund se sont affrontés à quatre reprises. En effet, les deux équipes ont croisé le fer lors de la phase de poules de l’UEFA Champions League. Le 19 septembre, les Franciliens se sont imposés 2 à 0 à domicile avant de ramener le point du match nul lors de la manche retour 13 décembre dernier (1-1). Invaincus face aux Marsupiaux, les hommes de Luis Enrique ont malgré tout terminé derrière eux au classement. Mais quelques mois plus tard, Dortmund et Paris se sont retrouvés en 1/2 finales de la Ligue des champions.

Favori sur le papier, le club de la capitale a chuté au Signal Iduna Park le 1er mai (1-0) avant de sombrer au Parc des Princes le 7 mai (0-1). Un terrible coup de massue sur la tête des troupes de Luis Enrique. En revanche, les hommes d’Edin Terzic étaient aux anges, eux qui se sont promis de remporter la coupe aux grandes oreilles pour Marco Reus, qui va quitter le club en fin de saison. Ils ont encore un ultime obstacle à franchir. Et quel obstacle ! Le Real Madrid, qui a remporté la C1 à 14 reprises. Mais le BVB croit en ses chances le 1er juin prochain à Wembley.

Le BVB est en colère contre le PSG

Pour cela, les Marsupiaux compteront sur tous leurs supporters. Des fans que la direction défend corps et âme. Le 27 avril, soit quatre jours avant le match aller de C1, Dortmund était monté au créneau pour se plaindre du traitement réservé par le PSG à ses supporters. Bild avait expliqué que les Allemands n’avaient pas apprécié le fait que les Franciliens réduisent le nombre de places attribuées aux visiteurs au Parc des Princes. En effet, la jauge était passée de 5% à 4%, soit environ 500 billets en moins. Un manque de respect selon les Borussen. Une question de sécurité pour les Parisiens.

Malgré des négociations entre les clubs, le litige n’a pas forcément été réglé. Le BVB avait donc envisagé de porter plainte auprès de l’UEFA. Un peu plus d’une semaine après sa qualification, le club allemand a décidé de passer à l’acte. Bild explique que le Borussia Dortmund en a eu ras-le-bol et a porté plainte contre le PSG auprès de l’association « Football Supporters Europe », qui travaille officiellement avec l’UEFA et compte des membres issus de 48 pays membres de l’UEFA.

Les Allemands sont passés à l’acte

Le média allemand détaille les raisons de ce choix. Comme expliqué avant, Dortmund se plaint d’avoir reçu 480 billets de moins que le PSG lors du match retour, alors que les champions de France avaient eu le quota habituel réservé aux clubs adverses. Alors que Paris avait évoqué des questions de sécurité et une volonté des autorités, les enquêtes menées par le BVB ont visiblement prouvé que cela était faux. De plus, le PSG a interdit aux fans allemands d’avoir des banderoles. Cela a énormément perturbé et agacé les Marsupiaux.

Enfin, les instructions du Capo du PSG ou encore les chants parisiens ont été diffusés dans les haut-parleurs de tout le stade, y compris dans le bloc allemand. Pour toutes ces raisons, le BVB a décidé d’attaquer Paris. «Le FSE a déjà informé le Borussia qu’il souhaitait imposer des sanctions», a précisé Bild. Il reste à savoir quelles seront les possibles sanctions, si sanctions il y a bien évidemment. Opposés quatre fois cette saison sur le rectangle vert, le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain vont disputer un cinquième match bien différent.