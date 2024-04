Ligue des Champions : le Borussia Dortmund est furieux contre le PSG !

Et si c’était une manière de lancer cette demi-finale de Ligue des Champions ? A 4 jours du match aller au Signal Iduna Park, un premier conflit est en train de naître entre le Borussia Dortmund et le PSG. On savait les supporters du club allemand particulièrement fâchés contre l’institution parisienne, dont ils font une cible régulière avec leurs banderoles en l’accusant d’être un "club-État". Cette fois, c’est la direction du BvB qui s’en prend à son homologue française.

Cela concerne directement cette double confrontation très attendue en C1, et surtout le match retour au Parc des Princes. D’après les informations de Bild, le PSG a restreint le quota de places attribué au club visiteur. Au lieu de 5% de la capacité totale du stade, le club de la capitale a réduit cette jauge à 4%. Il invoque surtout des raisons de sécurité. Cette limitation représente tout de même 500 billets de moins destinés aux fans allemands.

Le Borussia envisage de porter plainte auprès de l’UEFA

En plus de cela, le prix des places est critiqué car jugé très cher. Des groupes de supporters de Dortmund ont alerté les responsables du BvB de cette situation. Des négociations ont déjà eu lieu et se poursuivent entre les décideurs des deux clubs, mais pour le moment, les Franciliens ont toujours résisté. Par le passé, le PSG a régulièrement eu recours à cette mesure. Elle se pratique facilement et reçoit la plupart du temps l’aval des autorités françaises.

D’après le média allemand, les chances de trouver un accord sont très faibles. L’affaire pourrait s’arrêter là mais le Borussia Dortmund est bien décidé à contre-attaquer. L’actuel 5e de Bundesliga se réserve le droit de porter plainte auprès de l’UEFA si aucun accord n’est trouvé. Le BvB est d’autant plus frustré qu’il s’apprête à recevoir mercredi un contingent de 4000 fans parisiens, dont 1500 membres du CUP, qui ont payé leur place 18,50 euros… Le match est lancé.