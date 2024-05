PSG - Borussia Dortmund : les notes du match

Après la victoire allemande de la semaine dernière sur la plus petite des marges (1-0) avec le but de Niclas Füllkrug, le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund recroisent le fer sur la pelouse du Parc des Princes, dans le cadre des demi-finales retour de la Ligued des Champions. A domicile, les Franciliens s’organisaient dans un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma qui officiait comme dernier rempart. Devant lui, on retrouvait Achraf Hakimi, Marquinhos, Lucas Beraldo et Nuno Mendes. Fabian Ruiz, Vitinha et Warren Zaïre-Emery étaient alignés dans l’entrejeu. Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé soutenaient le buteur portugais Gonçalo Ramos en pointe. De leur côté, les Marsupiaux s’articulaient dans un 4-2-3-1 avec Gregor Kobel dans les cages derrière Julian Ryerson, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck et Ian Maatsen. Marcel Sabitzer et Emre Can constituaient le milieu de terrain. En pointe, Niclas Füllkrug prenait place avec Jadon Sancho, Julian Brandt et Karim Adeyemi pour le seconder.

Dans un Parc des Princes bouillant, le PSG a essayé d’entamer de manière agressive l’un des plus gros matchs de son histoire. Plein axe, Vitinha a distillé un joli ballon vers l’entrée de la surface et a trouvé Gonçalo Ramos. Ce dernier a contrôlé et a enchaîné d’une reprise de volée qui est passée juste à gauche du cadre pour quelques centimètres (13e). Touche longue sur la droite pour Dortmund, Niclas Füllkrug a transmis le ballon en retrait dans la surface pour Julian Ryerson dont la reprise est passée à droite du cadre (19e). Sur un très bon ballon glissé sur la gauche par Nuno Mendes pour Kylian Mbappé, ce dernier a percuté pour rentrer dans la surface et servir sur la droite Warren Zaïre-Emery qui a décalé Ousmane Dembélé mais la frappe dans un angle fermé est passée au-dessus du cadre (31e). Avec un contre allemand, Karim Adeyemi a accéléré dans l’axe et rentré dans la surface où il a résisté à Marquinhos. Son tir a été repoussé par Gianluigi Donnarumma formidablement (35e). Trouvé par Vitinha sur la droite de la surface, Kylian Mbappé a décalé en retrait Fabián Ruiz dont la lourde frappe a été contrée par Julian Ryerson à gauche des buts de Gregor Kobel (45e). A la pause, Paris poussait mais le bloc allemand résistait solidement sans crainte, ni frayeur (0-0).

Le second acte a commencé sur un haut rythme. Sur un corner joué à droite, Kylian Mbappé a été trouvé. Il a centré fort devant le but où Gonçalo Ramos a dévié devant Gregor Kobel. Le ballon est arrivé sur la droite de la surface et Warren Zaïre-Emery, à bout portant, a manqué l’immanquable et a touché le poteau droit (47e). Un véritable tournant du match puisque trois minutes après, le match a basculé. Sur un corner botté sur la gauche par Julian Brandt vers le second poteau. Mats Hummels a été parfaitement trouvé dans le dos de Lucas Beraldo. La tête du défenseur allemand s’est logée sur la droite du but (50e, 0-1). Sonné mais pas KO, le PSG a tenté de réagir. Vitinha a percuté sur la droite, est rentré dans la surface et a servi Gonçalo Ramos au point de penalty. Sa reprise en première intention est passée au-dessus du cadre (60e). Sur l’action d’après, le PSG a touché son 12ème montant de la saison en Ligue des Champions. Un record historique sur les 20 dernières années en C1. En effet, dans l’axe, Nuno Mendes s’est présenté et a armé une frappe à 25 mètres des cages. Sa tentative est venu mourir sur le poteau droit de Gregor Kobel (61e). A l’heure de jeu dépassée, les signaux ne présageaient rien de bon pour les Parisiens. La frustration commençait d’ailleurs à se faire ressentir dans les troupes de Luis Enrique, à l’image de ce carton jaune pour protestation de Hakimi.

L’entraîneur espagnol a réalisé plusieurs changements avec les entrées en jeu de Bradley Barcola, Marco Asensio et Kang-in Lee notamment. Le PSG intensifiait la pression mais le bloc défensif du BVB tenait bon. Lancé sur la droite, Achraf Hakimi a transmis en profondeur vers la droite de la surface pour Kylian Mbappé qui a résisté à Nico Schlotterbeck. Son tir a été dévié par Gregor Kobel en corner sur la droite (80e). Sur un coup franc sur la droite de Kang-In Lee à 30 mètres des cages, Marquinhos a dominé Mats Hummels sur ce centre enroulé vers le second poteau mais sa tête est passée à gauche du cadre (82e). Centre sur la droite d’Achraf Hakimi vers le second poteau où Nuno Mendes s’est élevé mais sa tête a été repoussée par Gregor Kobel. Marco Asensio a suivi et trouvé Kylian Mbappé dont la reprise a été déviée sur la barre transversale (86e), le 13ème montant cette saison en C1. Et sur l’action d’après, les Parisiens ont touché un quatrième montant de la soirée. Dans l’axe juste devant la surface du Borussia Dortmund, Vitinha a armé une lourde frappe puissante qui est venue mourir sur le bas de la barre transversale (88e). Encore pour la 14ème fois de l’année en Ligue des Champions, Paris voit une tentative s’écraser sur un montant. Manque de réalisme et d’efficacité, frustration totale et amère, le PSG est éliminé en demi.

L’homme du match : Hummels (8) : le vétéran allemand a été un aimant à ballons ce soir. Il était à la réception de la plupart des centres parisiens, à l’image de cette intervention devant Mbappé en première période. Élu homme du match à l’aller, Hummels a rendu une nouvelle copie propre, en faisant parler son expérience quand le danger s’approchait de la surface de son équipe, sauf sur ce tacle non maîtrisé sur Dembélé à quelques centimètres de la surface, et surtout en ouvrant le score sur corner (50e). Le défenseur central est incontestablement l’homme de cette double-confrontation.

Paris Saint-Germain

- Donnarumma (5) : difficile de juger le portier parisien ce soir. Il n’a pas eu tant de travail que ça, si ce n’est cet arrêt plus que décisif à la 35e devant Adeyemi et quelques tentatives facilement captées. L’Italien peut éventuellement mieux faire sur l’ouverture du score de Hummels, puisqu’il reste figé sur sa ligne, mais il reste difficile de lui reprocher quoi que ce soit ce soir.

- Hakimi (5,5) : le latéral droit marocain est un des rares Parisiens qui peut rentrer chez lui avec la tête plus ou moins haute. Face à Adeyemi, il n’a pratiquement rien laissé passer, et a fait de son couloir une forteresse imprenable. Il a su quand et comment mettre le pied ou le corps pour empêcher ses vis à vis de faire mal. Offensivement, on l’a tout de même vu un peu plus inspiré que ce soir.

- Marquinhos (6) : le capitaine parisien a rendu une bonne copie ce soir. Il a été assez imposant dans les duels, face à un sacré client comme Niclas Füllkrug, et a été toujours bien positionné et intelligent dans sa surface. Le Brésilien a été assez propre dans la relance aussi et a été bon lorsqu’il a fallu aller chercher des ballons loin de la surface. Il faut tout de même signaler que c’est sa mauvaise passe pour Donnarumma qui mène au corner du but allemand.

- Beraldo (4) : de retour dans le onze suite à la blessure de Lucas Hernandez, le Brésilien réalisait une rencontre plutôt honnête, n’ayant pas commis d’erreur et se montrant assez serein… Jusqu’à ce début de deuxième période, où il lâche complètement Hummels sur ce corner et permet au défenseur allemand de marquer tranquillement de la tête. Une seule erreur certes, mais une erreur terrible à ce niveau.

- Nuno Mendes (5) : assez en difficulté lors du match aller en Allemagne, il a été meilleur ce soir. Défensivement du moins, puisqu’il a bien moins pris l’eau sur son côté. Il avait pourtant un Jadon Sancho inspiré en face, mais le Portugais a remporté la plupart de ses duels contre l’Anglais. Il a créé un peu de danger devant en deuxième période, écrasant même une frape lointaine sur le poteau (61e).

Zaïre-Emery (3) : le titi parisien est passé à côté de son match, dépassé par les évènements. De quoi confirmer une tendance un peu inquiétante, même si il faut rappeler qu’on parle d’un joueur très jeune. Le milieu de terrain n’a pas pesé sur le jeu et a été assez fantomatique, tout comme il a eu du mal à lire et anticiper les transitions de Dortmund. Il a eu une superbe occasion au retour des vestiaires, mais il a touché le poteau (47e). Luis Enrique l’a fait sortir à la 75e pour faire entrer Kang-In Lee, volontaire.

- Vitinha (6,5) : le milieu portugais est monté en puissance. Début de partie un peu discret, puis du mieux au fur et à mesure, avec de bonnes actions à son actif. C’est le seul Parisien qui a tenté des choses et a essayé de briser des lignes plutôt que de jouer la sécurité, à l’image de cette belle action qui termine sur une frappe trop haute de Ramos (60e). Il a été partout au milieu en seconde période, à la création et à la récupération, et la barre l’a empêché de marquer un golazo (88e). Contrairement à ses partenaires du milieu et de l’attaque, le Portugais a été au niveau d’une demi-finale de Ligue des Champions.

- Fabian Ruiz (4) : l’Espagnol a vécu une soirée assez compliquée, comme ses partenaires du milieu de terrain. Il a été assez peu influent avec le ballon, laissant presque toute la responsabilité du jeu à Vitinha, et jouant de façon trop prudente. Il s’est certes projeté vers l’avant assez régulièrement, étant souvent aux abords de la surface, mais c’était insuffisant pour un match de ce calibre. Marco Asensio a pris sa place à la 63e, mais n’a pas forcément été meilleur que son compatriote.

- Dembélé (3,5) : sur le côté droit de l’attaque parisienne, Dembouz a été assez peu en vue pendant une bonne partie de la première période. Mais lorsqu’il a commencé à se montrer, il n’a pas été très inspiré. L’ancien du BVB n’a pas toujours su exploiter au mieux les situations intéressantes qu’il a pu avoir, comme cette frappe non-cadrée dans la surface (30e). Mais surtout, il a réalisé bon nombre de centres un peu hasardeux et pris de mauvaises décisions dans les derniers mètres, gâchant ainsi des situations potentiellement intéressantes pour son équipe.

- G. Ramos (4) : la surprise de Luis Enrique ce soir. Beaucoup de fans parisiens le réclamaient, mais force est de constater qu’il n’a pas vraiment répondu aux attentes, ne cadrant pas lorsqu’il aurait dû le faire. Une frappe très dangereuse en début de partie, un autre tir au-dessus de la barre à l’heure de jeu, puis une autre tentative non-cadrée quelques minutes après. Et plus grand chose d’autre à signaler. Il est vrai qu’il a globalement été assez mal servi par ses partenaires et qu’il était esseulé au milieu de tous les défenseurs allemands, mais il n’a pas su profiter de ses occasions. Remplacé par Barcola à la 63e, qui n’a pas pu apporter grand chose.

- Mbappé (2) : pour son dernier match européen au Parc des Princes, le futur joueur du Real Madrid avait envie de briller. Très volontaire dans les efforts offensifs comme défensifs (c’est à souligner), il a eu du mal à entrer sans son match. Beaucoup de déchet technique, et du mal à faire des différences avec le ballon. Une tendance qui s’est confirmée sur toute la rencontre, où le Bondynois n’a presque rien réussi et est complètement passé à côté. Même en repassant dans l’axe après la sortie de Ramos, il était toujours à la peine et montrait des signes évidents de frustration et de désespération. Un peu malchanceux aussi, puisqu’il touche la barre à la 86e. Grosse déception en somme.

Borussia Dortmund

- Kobel (6) : peu inquiété même s’il a été sollicité, le gardien suisse a su rester vigilant sur les quelques alertes parisiennes. Il a fait un gros arrêt en fin de match devant Mbappé, mais il a encore été sauvé par ses montants et ses défenseurs ce soir.

- Ryerson (7) : pas avare d’efforts, le latéral a bloqué son couloir droit, tout en se proposant, uniquement en première période. Il a fait de la défense contre Mbappé sa priorité, et il l’a bien fait, en réussissant à le contenir et à l’éloigner des zones dangereuses. Il a été solide aussi sur les centres parisiens, en réussissant à les détourner.

- Hummels (8) : voir ci-dessus.

- Schlotterbeck (7) : il a, comme son compère de la défense, été sérieux à l’image de son match aller. Il a failli dévier une frappe - non cadrée - de Fabian Ruiz dans son propre but, mais l’Allemand a su rester solide en repoussant les centres parisiens ou en gênant les attaquants du PSG. Ses percées avec le ballon ont donné de l’air à son équipe en première mi-temps.

- Maatsen (5,5) : le jeune latéral prêté par Chelsea a été très intéressant par ses relances vers l’avant en première période. Défensivement, il a été épaulé par Adeyemi comme à l’aller, pour bloquer le couloir. Il faut dire que le manque de réussite d’Ousmane Dembélé l’a aidé.

- Sabitzer (5) : homme de l’ombre ce soir, Sabitzer a passé la majeure partie de sa rencontre à coulisser, à annihiler les offensives parisiennes. Peu de projection vers l’avant, un match sans accroc.

- Can (5) : le milieu allemand a perdu plus de ballons qu’à l’aller, mais il n’a pas été réellement inquiété avec le jeu et les Parisiens face à lui. Le milieu de terrain a assuré l’équilibre et a donné la marche à suivre en tant que capitaine.

- Sancho (6) : l’Anglais a repris les mêmes bases d’il y a six jours, c’est-à-dire la provocation balle au pied face à Nuno Mendes et consort, parfois trop. Et à l’instar de son pendant à gauche, Sancho a retroussé les manches pour aider Ryerson à défendre. Moins en vue qu’à l’aller en raison du scénario de la rencontre. Remplacé par Süle (68e).

- Brandt (6,5) : le milieu, positionné en numéro 10 en phase offensive, a fait parler sa qualité technique et de passes. Il est passeur décisif pour Hummels après un corner bien tiré. Mais comme l’ensemble de ses coéquipiers, il n’a pas rechigné à la tâche sur les situations défensives en prêtant main forte dans l’entrejeu et a été plutôt efficace dans ce registre. Remplacé par Nmecha (85e).

- Adeyemi (6) : comme à l’aller, l’ailier a fait beaucoup d’efforts pour aider son équipe à défendre, apportant une supériorité numérique dans le couloir gauche. Mais il a été très dangereux en contre-attaque grâce à sa vitesse sur la plus grosse occasion de la première mi-temps, mais s’est heurté à un très bel arrêt de Donnarumma. Remplacé avant l’heure de jeu par Marco Reus (56e).

- Füllkrug (4) : l’avant-centre a été précieux dans son jeu dos au but pour conserver le ballon, mais a réalisé trop d’erreurs techniques pour mettre à mal la défense parisienne ce soir. Aucune occasion à se mettre sous la dent pour lui, le scénario de la rencontre ne l’a pas mis à son avantage.