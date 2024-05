PSG-BVB : Daniel Riolo trucide Luis Enrique

Il est l’un des grands perdants du soir. Si Luis Enrique s’était mis une bonne partie des fans parisiens dans la poche, il n’avait pas convaincu tout le monde chez les journalistes et les observateurs. Daniel Riolo, éditorialiste star de RMC Sport, le critique ainsi depuis quelques mois. Et ce soir, après l’élimination, il s’est logiquement lâché dans l’After Foot.

« Il a gourouté le cerveau de tout le monde. Il allait trouver la solution parce que c’est l’évangile, parce qu’il descend sur Terre et il trouve des solutions. Mais Terzic, qui est le tocard du coin pour la plupart des gens, lui a donné deux leçons de football. Maintenant on a le génie, on va continuer deux ans avec lui, et toutes les semaines on aura Gifi des idées de génies. J’en ai marre. On lui a ciré le cul et les pompes à Luis Enrique tellement c’était un génie », a lancé l’éditorialiste. C’est plutôt clair…