Vidéo : la bicyclette magistrale de Mohammed Kudus contre Man City

Une pluie de buts à l’occasion de cette 38e journée de Premier League ! Tandis que Moisés Caicedo s’est illustré à Stamford Bridge en marquant depuis le rond central contre Bournemouth, c’était au tour de Mohammed Kudus de se distinguer par un enchaînement somptueux dans le nord de l’Angleterre, ce dimanche.

Si West Ham a subi les foudres de Manchester City, qui n’a eu besoin que de 18 minutes de jeu et un doublé de Phil Foden pour faire le break, l’ailier ghanéen a sonné la révolte pour les Hammers en exécutant une bicyclette magistrale pour loger le ballon en dessous de la transversale de Stefan Ortega et réduire le score avant le repos (2-1). Au passage, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam signe son 8e but de la saison en Premier League. West Ham n’a pas encore abdiqué !