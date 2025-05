Le conseiller de Thibaut Courtois donne son top 3 des gardiens surcotés

Thibaut Courtois a mis tout le monde d’accord depuis quelques années. Avec le crépuscule approchant de Manuel Neuer, le Belge a pris la place de l’Allemand pour ce qui est du titre honorifique et très prestigieux de meilleur gardien du monde. Taulier du Real Madrid avec qui il a remporté deux Ligues des Champions en 2022 et 2024, le portier a même fait son retour avec les Diables Rouges grâce au départ de Domenico Tedesco. Il est donc en bonne place pour juger les joueurs à son poste. Il en a sans doute déjà parlé à son conseiller, Thierry Barnerat, lequel était invité sur RMC ce mercredi soir à juger les différents gardiens dans le monde. Il a même donné son top 3 des plus surcotés parmi lesquels on retrouve un certain Brice Samba (Stade Rennais), placé en numéro 2 par l’analyste.

«Il est surcoté, parce qu’il est impressionnant, il est grand, explosif et quand il pousse, on fait: "Wouah". Mais quand on étudie tactiquement, il fait beaucoup d’erreurs. Il y a des situations de 5, 7, 8 mètres, il a beaucoup de peine à les gérer, parce qu’il n’est pas à l’aise dans la croix. Il n’arrive pas à la déclencher dans le bon rythme. Sur son jeu au pied, il a aussi beaucoup de déchet» affirme le Suisse à la radio. Il est également critique à l’égard d’Ederson (Manchester City), le plus surcoté selon lui. «C’est clair qu’il a un très bon jeu au pied. Et il a une chose que très peu de gardiens ont, c’est la longueur. C’est le seul au monde qui est capable de faire 80 mètres sur un pas. Hormis ça, il a beaucoup de déchets parce qu’aujourd’hui, il est peut-être trop audacieux dans certaines situations qu’il va rechercher. Et puis défensivement, il coûte beaucoup de buts, parce que tactiquement il n’est pas juste.» Il n’est pas tendre non plus avec son compatriote, Gregor Kobel du Borussia Dortmund. «C’est quelqu’un qui vaut extrêmement cher en termes de transfert mais pour moi, il est surcoté.»