Habib Beye revient sur l’incroyable hommage du Vélodrome à Steve Mandanda

Entré à la fin du match remporté par l’Olympique de Marseille contre le Stade Rennais (4-2), Steve Mandanda a reçu un vibrant hommage d’un stade où il a joué entre 2007 et 2016 et entre 2017 et 2022 sous les couleurs phocéennes. Après la rencontre son coach Habib Beye a expliqué ce moment au micro de beIN Sports. Le technicien sénégalais est revenu sur les coulisses de cette apparition du champion du monde 2018 face à son ancien public.

«On a parlé la semaine avec Steve, ce n’était pas un souhait pour lui, car il n’envisage pas d’arrêter sa carrière, ce n’est pas un jubilé. J’ai insisté, je l’ai regardé plusieurs fois en mode, on y va. Je pense que ses partenaires l’ont amené à prendre cette décision. Je suis très content qu’il ait vécu ça. Et j’ai dit dans le vestiaire que je fais ce métier pour entraîner des joueurs comme Steve Mandanda. Quand je me lève tous les matins et qu’on a cette passion chez des joueurs comme lui, quand on voit sa carrière, humainement ce qu’il est, ce qu’il est capable de dégager dans un stade comme celui-ci, il n’a pas marqué que les esprits de Marseille et on a aujourd’hui un immense gardien qui a vécu un immense moment au Vélodrome. Je suis très content d’y avoir un peu contribué» a-t-il déclaré.