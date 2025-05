OM : le Vélodrome a rendu hommage à Steve Mandanda

Ce soir c’était la fête au Vélodrome lors d’un match entre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais. Vainqueur 3-2, le club phocéen a assuré sa deuxième place et le spectactle. Un match marqué par de belles images en fin de partie.

Remplaçant, le gardien Steve Mandanda a remplacé Brice Samba pour les dernières minutes. Lors de son entrée, le stade Orange Vélodrome a rendu hommage à celui qui a été son gardien entre 2008 et 2016 et entre 2017 et 2022. Une belle acclamation et un joli geste aussi de son coach Habib Beye, ancien Marseillais qui lui a offert une belle sortie.