OM - Rennes : les compositions officielles

Ce samedi, la 34e et dernière journée de Ligue 1 offre un joli duel entre l’Olympique de Marseille et le Stade Rennais. A domicile, les Phocéens s’articulent dans un 3-4-3 avec Geronimo Rulli dans les cages derrière Amir Murillo, Leonardo Balerdi et Luiz Felipe. Le milieu de terrain est assuré par Ismaël Bennacer et Pierre-Emile Hojbjerg avec Luis Henrique et Jonathan Rowe. Devant, Mason Greenwood et Adrien Rabiot sont associés derrière Amine Gouiri.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Bretons s’organisent dans un 3-5-2 avec Brice Samba qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jérémy Jacquet, Anthony Rouault et Lilian Brassier. Djaoui Cissé, Azor Matusiwa et Ismaël Koné se retrouvent dans l’entrejeu avec Lorenz Assignon et Adrien Truffert dans les couloirs. Devant, Ludovic Blas et Arnaud Kalimuendo sont associés.

Les compositions

Olympique de Marseille : Rulli - Murillo, Balerdi, Felipe - Henrique, Bennacer, Hojbjerg, Rowe - Greenwood, Gouiri, Rabiot

La suite après cette publicité

Stade Rennais : Samba - Jacquet, Rouault, Brassier - Assignon, Cissé, Matusiwa, Koné, Truffert - Blas, Kalimuendo