Rennes annonce le départ de Frederic Massara

Changement confirmé dans l’organigramme du Stade Rennais. Arrivé en Bretagne l’an dernier, l’Italien Frederic Massara quitte déjà ses fonctions de directeur sportif. Le SRFC vient d’officialiser la nouvelle. Massara devrait être remplacé par Loïc Désiré.

«D’un commun accord, le Stade Rennais F.C. et Frederic Massara, nommé le 10 juillet 2024 en qualité de Directeur sportif, ont pris la décision de mettre un terme à leur collaboration à l’issue de la dernière journée de Ligue 1. Le SRFC salue son engagement durant ces onze derniers mois et souhaite à Frederic, dont le professionnalisme et la personnalité ont été appréciés de tous, le meilleur pour la suite de sa carrière», indique le communiqué.