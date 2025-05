OL : l’aveu surprenant d’Alexandre Lacazette sur son 200e but

Samedi soir, Alexandre Lacazette (33 ans) a inscrit son 200e et 201e but sous le maillot de l’OL face à Angers (2-0). Concernant son premier but de la soirée, il a transformé un pénalty. Mais il a avoué en zone mixte qu’il avait hésité au moment de le frapper.

«À vrai dire, j’ai hésité à faire un panenka (sourire) parce que ça fait un moment que mes potes m’en parlent. Mais je n’ai jamais fait ça. Je me suis dit que ce n’était pas le moment de se louper et il fallait assurer. J’ai fait mon pas habituel et puis après, il y a de l’émotion car tu réalises que c’est ton 200e. Tout le groupe l’attendait pour moi donc c’est ça aussi qui est touchant.» Lacazette a bien fait d’assurer donc…