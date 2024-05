PSG : Yoram Zague, l’éclosion d’un Titi dans la cour des grands !

Une nouvelle titularisation en Ligue 1, la quatrième de sa jeune carrière, et un premier but en professionnel lors de la victoire acquise par les siens contre l’OGC Nice (2-1). Voilà comment Yoram Zague a décidé de fêter ses 18 ans, mercredi dernier, sur la pelouse de l’Allianz Riviera. À la réception d’un centre en retrait de Bradley Barcola, le Titi parisien, numéro 42 dans le dos, ne se faisait en effet pas prier pour rendre à son entraîneur, Luis Enrique, la confiance accordée. Profitant de ce printemps 2024 idyllique, le latéral droit d’1m68 multiplie ainsi les sorties convaincantes après avoir disputé l’intégralité des rencontres face à Clermont, Lorient et Toulouse. Une ascension express logiquement savourée par le principal concerné…

La suite après cette publicité

Zague enchaîne avec les pros !

«Je suis très content et très heureux. Je ne pouvais pas rêver mieux que cette titularisation avec mon club de cœur. Et en plus, je marque le jour de mes dix-huit ans. Quand j’ai marqué, c’est allé très vite. Je n’ai même pas célébré le but et je suis allé voir le banc. Tout le monde m’a félicité mais après, le match continuait. Je ne suis pas habitué à jouer dans de tels stades. Il y a eu du bruit mais cela ne m’a pas forcément déstabilisé. Et je pense que toute l’équipe a fait un match solide, offensivement et défensivement. On a essayé de rectifier ce qui s’était passé face à Toulouse (1-3). Dans l’ensemble, c’est positif», confiait alors celui qui a signé son premier contrat pro en août 2023. Utilisé deux fois au poste de latéral gauche et deux fois à droite, Zague ne manquait pas, non plus, d’envoyer un message fort à Luis Enrique.

À lire

PSG : Zoumana Camara met les choses au clair sur son avenir

«Je le remercie énormément. C’est rare d’avoir un coach qui n’hésite pas à faire confiance à des jeunes. Il me fait travailler pour donner du temps de jeu. Au coup d’envoi, je ne me suis pas posé de questions. C’était un match comme les autres et je me suis dit que si j’étais sur le terrain, c’est que je le méritais». Et d’ajouter : «je suis arrivé à un stade où je dois continuer à travailler pour progresser. Il faut donner le maximum». Rigoureux défensivement (2 ballons récupérés, 2 duels remportés sur les 4 disputés) et disponible par ses partenaires sur le plan offensif, l’habituel capitaine des U19 (2 buts et 4 passes décisives en 18 matches) était d’ailleurs mis à l’honneur par son entraîneur.

La suite après cette publicité

Aucun départ envisagé !

«Je suis très heureux que des jeunes du centre de formation jouent avec nous. Et cette génération 2006 est vraiment prête à jouer et nous aider. C’est un message pour toute la jeunesse de Paris et de toute l’Île-de-France : si vous travaillez bien sur le terrain, le club va vous donner la possibilité de vous exposer. Ça crée une très bonne identité. Yoram a marqué et Senny Mayulu l’a également fait plus tôt cette saison. C’est bien pour le club, qui continue à développer son centre de formation, que ses joueurs sachent qu’ils peuvent jouer en équipe première s’ils montrent l’implication et la rigueur nécessaires. C’est un très bel objectif». Présent à ses côtés au coup de sifflet final face aux Aiglons, Arnau Tenas se montrait lui aussi dithyrambique. «Il est très gentil, il est magnifique, c’est un très bon garçon». Si Zague semble donc d’ores et déjà avoir conquis l’ensemble du vestiaire, la direction parisienne devrait, elle aussi, continuer de miser sur son protégé.

Selon Le Parisien, les champions de France n’ont ainsi aucune intention de le prêter et l’intéressé, séduit par le projet et sa relation avec Luis Enrique, ne se voit pas ailleurs qu’au PSG. Pour rappel, les Rouge et Bleu sont toujours à la recherche d’une doublure pour Achraf Hakimi, notamment dans l’optique de remplacer Nordi Mukiele, candidat au départ cet été. Dès lors, Yoram Zague pourrait intégrer cette hiérarchie dans un rôle de troisième choix et poursuivre, parallèlement, sa progression avec les catégories jeunes du club. Dès la saison prochaine, le demi-finaliste de la Ligue des Champions va, en effet, créer une équipe "Espoirs", composée exclusivement de joueurs de moins de 21 ans, où Zague devrait bénéficier d’un temps de jeu conséquent. En attendant le prodige parisien pourrait avoir une nouvelle opportunité à saisir, ce dimanche face à Metz, lors de la 34e et dernière journée de L1…

La suite après cette publicité

Parions Sport en Ligne et Foot Mercato vous offrent un bonus de bienvenue de 100€ et 10€ sans dépôt avec le code FM10. La victoire du PSG 2-0 rapporte 890€.