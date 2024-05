Villarreal - Real Madrid : les compositions officielles

La 37e journée de Liga nous offre un joli duel entre Villarreal et le Real Madrid ce dimanche. A domicile, les joueurs de Marcelino s’organisent dans un 4-4-2 avec Filip Jorgensen dans les cages derrière Jorge Cuenca, Eric Bailly, Yerson Mosquera et Alberto Moreno. Dani Parejo et Santi Comesana composent le milieu de terrain tandis que Gonçalo Guedes et Ilias Akhomach prennent place sur les ailes. Devant, Alexander Sorloth et Gerard Moreno sont associés en attaque.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Merengues misent sur un 4-4-2 losange avec Andriy Lunin qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Lucas Vazquez, Eder Militao, Antonio Rüdiger et Fran Garcia en défense. Luka Modric, Federico Valverde, Dani Ceballos et Arda Güler se retrouvent dans l’entrejeu. Brahim Diaz est associé à Joselu en attaque.

Les compositions

Villarreal : Jorgensen - Cuenca, Bailly, Mosquera, Moreno - Akhomach, Comesana, Parejo, Guedes - Moreno, Sorloth

La suite après cette publicité

Real Madrid : Lunin - Vazquez, Militao, Rüdger, Garcia - Modric, Ceballos, Valverde - Güler - Brahim, Joselu