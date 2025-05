Créteil affiche de hautes ambitions avec le rachat de Xavier Niel

Xavier Niel est devenu hier l’actionnaire majoritaire de Créteil-Lusitanos. L’homme d’affaires s’est offert le club de sa ville d’enfance, qui évolue en National 2, alors qu’il était en Ligue 2 il y a encore 9 ans. C’est d’ailleurs l’objectif annoncé par Bassam Al Homsi, le président des Béliers et désormais actionnaire minoritaire. Créteil doit revenir dans un futur proche à un niveau professionnel et devenir une place forte du football francilien, au même titre que ses voisins que sont le Paris FC et le Red Star.

La suite après cette publicité

«On a un stade magnifique (le stade Dominique-Duvauchelle), la ville est très investie dans la vie du club, il y a de belles choses à faire à Créteil. Le potentiel est énorme et le moment est venu de dire : "bingo, on va accélérer". J’ai dit à Xavier Niel que je mettrai tout ce dont il a besoin à son service et au service du club pour retrouver la Ligue 2 le plus rapidement possible», affirme Al Homsi dans un entretien au Parisien. Reste maintenant à mettre les moyens au service de ces ambitions.