Le PSG fait sauter la banque

Ultime et dernière journée de Ligue 1 au programme ce dimanche soir. Et les enjeux sont multiples à tous les niveaux que ce soit pour la lutte pour la qualification pour la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence ou pour le maintien. Si le PSG déjà champion va vouloir bien terminer la saison à Metz qui joue sa survie, Le Havre va devoir assurer face à une équipe de l’OM en difficulté loin du Vélodrome.

Enfin, l'OL va vouloir arracher l'Europe face à une équipe de Strasbourg qui termine la saison en roue libre.

Victoire 1-2 du PSG à Metz cote à 7,50

On pensait cette équipe déjà en vacances après la déroute infligée par le TFC au Parc des Princes la semaine dernière. Oui mais voilà, ce PSG est plein de ressources, à commencer par Bradley Barcola étincelant face à Nice et qui a été l’un des protagonistes de la victoire parisienne en terre azuréenne. Là encore à Metz, c’est une formation parisienne encore remaniée qui devrait être alignée. Mais comme à l’Allianz Riviera, les jeunes pousses du PSG et les seconds couteaux du club de la capitale vont tout faire pour dominer une équipe de Metz qui va devoir se découvrir pour tenter de se maintenir en L1. Comme mercredi, on voit bien ce PSG s’imposer 2-1 loin de ses bases avec un but messin signé de l’inévitable Mikautadze. La cote est belle et mérite d’être tentée.

Le Havre bat l’OM cote à 4,45

Les supporters marseillais voulaient y croire mercredi à Reims. Mais encore une fois, le club phocéen est tombé de haut en Champagne. Mais plus que le score c’est la manière et l’état d’esprit qui règne dans cette équipe marseillaise à l’extérieur qui ont choqué. Avec 5 défaites lors des 7 derniers déplacements en L1, l’OM, pire équipe du championnat à l’extérieur, risque d’avoir toutes les peines du monde face à l’équipe d’André Ayew qui va vouloir bien terminer sa saison. Malheureusement pour l’OM, on ne voit pas comment il pourrait ramener un résultat de Normandie. Rarement une cote de 4,45 n’a été aussi tentante et accessible…

Doublé de Lacazette face à Strasbourg, cote à 2,90

Les superlatifs manquent pour juger la deuxième partie d’Alexandre Lacazette. Pourtant, cela n’a pas empêché le général d’être absent de la liste des meilleurs joueurs de L1 au trophée UNFP et aussi de la liste des 25 bleus sélectionnés pour l’Euro 2024. Difficile de connaître l’état d’esprit de celui qui a marqué 17 buts cette saison dont 6 lors des 7 derniers matches de championnat. Une chose est sûre, l’attaquant lyonnais voudra soigner ses statistiques afin de permettre à son club de retrouver l’Europe. On imagine bien un doublé de Lacazette pour bien clôturer la Ligue 1.

