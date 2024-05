Le Havre : grande annonce autour de Luka Elsner et Mathieu Bodmer

Après une saison impressionnante en Ligue 2 l’année dernière, Le Havre avait à cœur de réussir sa transition vers l’élite en 2023-2024. Et non sans difficulté, le club normand devrait se maintenir, sauf grande surprise ce dimanche. Un bon pas dans la bonne direction pour le HAC qui cherche à se pérenniser en Ligue 1. En ce sens, un maintien de Mathieu Bodmer et Luka Elsner à leurs postes semblait évident. Ce dimanche, au micro de RMC, Jean-Michel Roussier, le président du Havre, a tenu des propos élogieux envers le technicien slovène et son directeur sportif:

«Le club a connu des moments compliqués, mais Luka n’a jamais été menacé dans sa fonction, d’aucune façon. Jamais. Il a encore deux ans de contrat avec nous. Qu’il soit courtisé, il l’était déjà l’année dernière. Il est dans cinq meilleurs entraîneurs de Ligue 1 cette saison, c’est légitime. Il était normal qu’avec la saison qu’on fait, Luka, compte tenu de l’effectif qui est à sa disposition, soit nommé dans tous les meilleurs entraîneurs. Oui, il sera avec nous la saison prochaine, je n’ai pas beaucoup de doute là-dessus. Si Mathieu Bodmer va continuer avec nous ? J’ai zéro doute là-dessus. On s’est mis d’accord avec Mathieu. Sa prolongation est de trois ans. Ce n’est pas rien. Oui, il y a une valse des directeurs sportifs. On est spectateurs de ça, mais pas de doute que Mathieu sera là la saison prochaine.»