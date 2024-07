Mercato : les grandes manœuvres peinent à démarrer au RC Lens

Ce vendredi matin, le RC Lens a officialisé l’arrivée de Malang Sarr qui a débarqué libre en provenance de Chelsea. La deuxième recrue estivale du club artésien après Hervé Koffi et en attendant celle du défenseur central sénégalais Sidi Bane toujours bloqué pour un problème de visa. De l’attentisme ? Un manque de préparation du mercato ? Un manque d’attractivité du club nordiste ? Pas forcément. Entre l’arrivée tardive d’une nouvelle direction, des droits TV diminués de moitié et un effectif pléthorique à dégraisser, Lens n’est pas vraiment aidé par le contexte actuel compliqué du football français.

La suite après cette publicité

Malgré tout, le RC Lens tente des coups. Après avoir longtemps cru pouvoir compter sur George Mikautadze sous l’impulsion d’un Pierre Dréossi qui a entretenu le contact le jour de son arrivée dans l’Artois, les Sang et Or ont également tenté Eduard Spertsyan, le phénomène arménien de Krasnodar, à l’initiative cette fois-ci du propriétaire du club, Joseph Oughourlian. L’attaquant géorgien a entre temps signé à l’OL tandis que l’arménien semble difficilement atteignable pour Pierre Dréossi.

À lire

Lens prête Morgan Guilavogui à Sankt Pauli

2 milieux de terrain, un attaquant de pointe sont espérés

Ce dernier travaille donc sur le dossier des arrivées. L’objectif étant de récupérer des joueurs abordables financièrement et qui dispose d’un fort potentiel, un peu à la manière d’un Florent Ghisolfi il y a quelques saisons. L’objectif est de recruter deux milieux de terrain, un attaquant de pointe et un gardien en cas de départ de Brice Samba. Le boss du mercato lensois dispose bien évidemment de plusieurs pistes de choix et espère que les prochains jours lui permettront d’avancer plus concrètement afin de permettre à Will Still de disposer au plus vite d’un effectif cohérent.

La suite après cette publicité

Le technicien belge ne manque pas de main-d’œuvre, mais de nombreux joueurs sont aujourd’hui sur le départ. L’objectif étant, comme depuis le début du mercato de faire diminuer la masse salariale du club et de renflouer si possible quelque peu les caisses. Cela ne sera pas avec Neil El Aynaoui qui a vu son transfert annulé du fait d’une grave blessure qui va le tenir éloigné longtemps des terrains. L’accord de 15 M€ + 2 M€ obtenu après de très longues discussions (avant cet accord, Lens avait même sondé en vain l’AS Monaco pour obtenir un prêt de Folarin Balogun) aurait fait du bien aux finances du RC Lens. Mais pour récupérer un gros chèque, il faudra surement attendre le départ de Kevin Danso. Le roc défensif autrichien dispose d’un bon de sortie (à hauteur de 25 M€) et son profil plaît en Europe, notamment en Italie. Mais pour l’instant, aucune offre n’est arrivée officiellement sur le bureau de Pierre Dréossi.

Ca commence à bouger chez les indésirables

Concernant le gros du dégraissage et sans compter Morgan Guilavogui qui a signé ces dernières heures à Sankt Pauli (prêt payant avec option d’achat à 4 M€ avec prise en charge intégrale du salaire), il faut regarder au milieu de terrain pour trouver trace de possibles départs. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les milieux lensois plaisent au Moyen-Orient. Salis Abdul Samed est pisté en Arabie Saoudite, tandis qu’Angelo Fulgini dispose d’intérêts concrets en MLS, au Qatar et en Arabie Saoudite. Quant à Nampalys Mendy un club qatari lui a soumis une offre ferme. En interne à Lens, on serait ouvert à l’idée de laisser partir libre le milieu de terrain sénégalais, arrivé libre l’été dernier, qui dispose encore d’une saison de contrat et dont le salaire est imposant pour les finances du club. On retrouve une situation analogue pour Stijn Spierings. Arrivé libre l’été dernier en provenance de Toulouse, le milieu belge est poussé vers la sortie et un club de haut de tableau belge est séduit par le profil du joueur, mais aussi sa faible indemnité de transfert.

La suite après cette publicité

Quant à la pépite belge Ayanda Sishuba qui n’a pas eu beaucoup de temps de jeu sous Frank Haise, il pourrait être prêté. Des clubs belges sont à l’affût. Pour être tout à fait complet, la situation d’Elye Wahi pourrait chambouler les plans initiaux du club artésien. Initialement, les Sang et Or ne sont pas vendeurs, mais l’intérêt concret de Chelsea fait réfléchir à la fois Lens et le joueur qui s’interroge sur la suite à donner à cette approche, notamment si la stratégie des Blues est d’envoyer l’ancien Montpelliérain à Strasbourg. L’été promet d’être long dans le Nord et pour les supporters lensois, il faudra surtout être patient et à l’affût d’un ou deux coups tentés par Pierre Dréossi.