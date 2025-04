Adrien Rabiot justifie son coup de gueule contre le vestiaire de l’OM à Reims

«J’ai l’impression de voir des mecs qui n’ont pas envie d’aller en Ligue des Champions, qui n’ont pas envie de se battre pour connaître la Coupe d’Europe et y jouer. (…) La C1 c’est un grand truc pour un joueur de football, je ne comprends pas qu’on n’a pas plus faim à aller la jouer, certains ne pourront jamais la jouer.» Après l’inquiétante défaite de l’OM à Reims le 29 mars (3-1), Adrien Rabiot n’avait pas hésité à pousser un gros coup de gueule à l’égard du vestiaire. Ses propos avaient mis un peu la pagaille au club, mais ils étaient aussi la conséquence de trois revers consécutifs (après Lens et le PSG), qui remettaient en cause les objectifs de Ligue des Champions du club.

De par son expérience, mais aussi son niveau supérieur aux autres dans cet effectif, l’international français (51 sélections, 6 buts) possède une certaine légitimité à manifester son mécontentement à l’heure où le bateau part à la dérive. La présence de l’OM en C1 l’an prochain a été menacée par ces mauvais résultats, mais ce sont surtout les attitudes qui n’ont pas plu chez certains joueurs. La suite a d’ailleurs été agitée du côté de la Commanderie puisque le vestiaire a eu des échanges houleux avec Roberto De Zerbi, lequel n’a pas du tout apprécié le comportement passif, voire léthargique, de quelques éléments. Il faut croire que cette série d’événements a eu son petit effet car les Phocéens ont montré un autre visage contre Toulouse (victoire 3-2).

Rabiot : «Je suis venu avec des objectifs clairs. Ceux qui sont là doivent avoir les mêmes»

Adrien Rabiot, lui assume pleinement ce qu’il a lâché à Reims. S’il est venu à l’OM, c’est pour jouer la Ligue des Champions. «J’en ai déjà parlé. Il n’y a aucun problème par rapport à mes propos. Ils connaissent mon envie. Je suis venu avec des objectifs clairs. Ceux qui sont là doivent avoir les mêmes. On est là, avec les plus anciens, pour leur faire prendre conscience que c’est important pour le club et ça peut l’être aussi pour eux de jouer la Ligue des champions. Cela change beaucoup de choses. Du fait de leur jeunesse, certains ne voient pas peut-être pas tout ce que ça représente. On discute beaucoup en privé. Il peut y avoir des hauts et des bas, mais il faut tous pousser dans le même sens. Tout le monde doit être mobilisé pour viser le même objectif.»

L’ancien joueur de la Juventus poursuit. «On a gagné ce week-end, c’est difficile de dire qu’on espérait mieux. C’est ce qu’il fallait. C’était important de taper du poing sur la table, le coach l’a fait. On ne peut pas se permettre de continuer comme ça, de gâcher une saison où on a été pratiquement toujours deuxième. Le coach a fait ce qu’il devait faire, ça a servi à remobiliser tout le monde. Il y avait une très bonne attitude contre Toulouse. On voulait voir un autre état d’esprit, c’est déjà beaucoup. Il y a aussi plus de pression en cette fin de saison, il faut faire avec. Certains n’ont pas l’habitude et je peux comprendre, mais il faut que tout le monde soit concerné. On a fait une très bonne semaine. Si on affiche la même attitude demain que face à Toulouse, ce sera déjà bien.» Réponse demain contre Monaco (17h), un match qui aura des allures de finale avant l’heure.

