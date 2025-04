Jonathan Gradit prolonge au RC Lens

Nous vous l’annoncions en exclusivité le 2 avril dernier, Jonathan Gradit a prolongé son contrat avec le RC Lens. Véritable pilier chez les Sang et Or, le défenseur à qui il restait encore une saison a signé jusqu’en 2028. Il a débarqué au club en 2019 en provenance du Stade Malherbe de Caen.

La suite après cette publicité

Surnommé "La Perceuse", le joueur de 32 ans a tout connu avec son club, passant de la Ligue 2 à la Ligue des Champions en quelques saisons. Incontournable avec Danso et Medina et sous la direction de Franck Haise, Gradit commençait à doucement perdre sa place cette saison avec l’éclosion de Khusanov. La vente de ce dernier à Manchester City cet hiver lui a permis de réintégrer le onze de Will Still.