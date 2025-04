Lens en passe de prolonger Jonathan Gradit !

À 32 ans, Jonathan Gradit est un pilier du RC Lens et est l’un des joueurs qui dispose de la plus grande ancienneté dans le vestiaire (176 matches - 2 buts toutes compétitions confondues depuis 2019). Arrivé dans l’Artois dans un relatif anonymat, le natif de Talence a tout connu au sein du club nordiste, de la Ligue 2 à la Ligue des Champions. Élément indispensable de la défense lensoise qui a terminé 2e de Ligue 1 derrière le PSG, "la perceuse", comme il est affectueusement surnommé à Lens depuis son arrivée au club, a été annoncé potentiellement partant l’été dernier, voire même l’hiver dernier.

En fin de contrat en juin 2026 et malgré des derniers mois plus compliqués sportivement, le n°24 des Sang et Or (19 matches de L1 cette saison) est désormais à la base du projet de reconstruction du club. Redevenu incontournable aux yeux de Will Still depuis le mois de janvier, Jonathan Gradit se voit désormais bien encadrer ce nouveau RC Lens qui va mieux depuis quelques matches malgré la récente défaite face au LOSC dans le derby du Nord. C’est la raison pour laquelle le club artésien et le joueur sont en discussion depuis plusieurs jours. Selon nos informations, les différentes parties sont en passe de trouver un terrain d’entente pour prolonger le bail du joueur de deux saisons. De quoi réjouir les supporters lensois et d’imaginer voir ce solide gaillard terminer sa carrière à Bollaert.