3 clubs de L1 sur Mohamed Ali Ben Romdhane

Auteur d’un bon match lors de la victoire de la Tunisie sur la France lors du Mondial 2022 au Qatar, Mohamed Ali Ben Romdhane s’était alors révélé aux yeux du monde entier. Quelques mois plus tard, il quittait l’Esperance pour découvrir l’Europe du côté de Ferencvaros.

Après une saison prometteuse en Hongrie (6 passes décisives et 2 buts en 23 matches de championnat) et la découverte des Coupes d’Europe, le milieu axial très technique, devenu champion de Hongrie, plait beaucoup en Ligue 1. Selon nos informations, le Stade Rennais, Toulouse et l’AS Saint-Etienne ont pris des renseignements sur l’international tunisien (39 sélections - 2 buts). Il faudra désormais négocier avec le Ferencvaros pour enrôler un joueur sous contrat jusqu’en juin 2026.