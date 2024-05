Sankt Pauli officiellement champion de D2 allemande

La nuit s’annonce longue et mouvementée pour le club basé à Hambourg. D’ores et déjà assuré de rejoindre l’élite du football allemand grâce à sa victoire glané contre Osnabrück le week-end dernier, Sankt Pauli espérait néanmoins finir cet exercice 2023-2024 en beauté en allant chercher le titre sur la pelouse du Wehen Wiesbaden. Et c’est chose faite pour l’équipe de Fabian Hürzeler !

La suite après cette publicité

Tombeurs du promu (2-1) qui jouera sa survie en D2 face au 3e de 3.Liga, à savoir Regensburg, les Pirates ont officiellement été sacrés champion de Bundesliga 2, soit le premier de son histoire depuis l’instauration d’une poule unique. Pour rappel, la formation hanséatique sera accompagnée par son dauphin, le Holstein Kiel, en première division la saison prochaine. Tout le contraire du VfL Osnabrück qui retrouvera la troisième division en compagnie du Hansa Rostock.