Metz - PSG : les compositions probables

Six jours avant la finale de la Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain se déplace sur le terrain du FC Metz, ce dimanche, dans le cadre de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, le champion de France devrait s’organiser en 4-3-3 avec Tenas dans les buts. Devant l’Espagnol, Hakimi, Danilo, Beraldo et Nuno Mendes sont pressentis pour débuter alors que Soler, Ugarte et Lee pourraient former l’entrejeu. Devant, Asensio et Barcola entoureraient Ramos, seul en pointe.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 73 33 46 21 10 2 79 33 16 Metz 29 33 -21 8 5 20 35 56

De son côté, le FC Metz de Laszlo Bölöni, quasiment assuré de disputer les barrages pour rester en L1, devrait s’appuyer sur le même 4-3-3 que les dernières semaines. Ainsi, Oukidja devrait débuter dans les buts, juste derrière Colin, Traoré, S. Sané et Udol. Au milieu de terrain, Ndoram, Camara et Jean Jacques devraient, quant à eux, former le trio alors que Van den Kerkhof et Jallow sont annoncés titulaires pour épauler l’inévitable Mikautadze.

