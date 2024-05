PSG : Luis Enrique a déjà acté 8 départs !

Le championnat se termine dans quelques heures. Pour cette dernière journée, le PSG déjà sacré champion de France se déplace sur la pelouse de Metz et espère finir en beauté, alors que les Grenats doivent assurer leur place en barrage (un maintien est mathématiquement quasi impossible en raison de la différence de buts avec Le Havre). Pour ce qui est du club de la capitale, il restera encore un match à disputer la semaine prochaine : la finale de la Coupe de France face à l’OL.

Ça sera là l’occasion de remporter un dernier titre pour toute une tripotée de joueurs qui vont s’en aller à la fin de cette saison. On pense bien sûr à Kylian Mbappé, lequel a déjà révélé qu’il s’en irait à l’issue de son contrat le 30 juin prochain. On ignore encore sa future destination même si tous les signaux l’envoient au Real Madrid. Il est le seul élément phare de l’effectif actuel à s’en aller, mais ils sont 7 en tout à ne pas avoir de place pour le prochain exercice.

Mbappé, Navas et Kurzawa ont officialisé leur départ

Les choix ont déjà été tranchés pour la plupart. Comme Mbappé, il y a ceux en fin de contrat comme Keylor Navas et Layvin Kurzawa. Les deux hommes ont déjà officialisé leur départ. Il y a également Sergio Rico. Lui aussi arrive à échéance et n’a toujours pas eu de contact avec le club pour poursuivre l’aventure. Ce n’est généralement pas bon signe à ce stade de la saison, alors qu’il vient de reprendre le chemin de l’entraînement, presqu’un an après son terrible accident de cheval.

Côté gardien, Alexandre Letellier va lui aussi plier bagages. Son contrat se termine et si sa formation au PSG a aidé le club à remplir les quotas UEFA, les nouvelles pousses (Zaïre-Emery, Mayulu, Zagué) permettent au PSG d’être plus large en la matière. D’après Le Parisien, le 4e gardien a des touches au Real Saragosse en 2e division espagnole. Il y a d’autres joueurs plus délicats à gérer mais dont Luis Enrique n’a jamais vraiment été convaincu.

D’autres sont sur la sellette

On pense en premier lieu à Milan Skriniar, arrivé l’été dernier seulement, mais déjà sur la sellette. Manuel Ugarte est dans la même situation, lui qui a été recruté contre 60 M€. Son formidable début de saison aura été un feu de paille. Carlos Soler ne devrait pas non plus faire de vieux os. Pas forcément très heureux de sa situation à Paris, le milieu de terrain a des touches en Angleterre, à Aston Villa notamment. Enfin, Nordi Mukiele, longtemps blessé cette saison, n’est jamais entré dans les plans de son coach. La porte lui sera grande ouverte.