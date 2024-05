Kylian Mbappé annonce son départ du Paris Saint-Germain

Et voilà, c’est désormais officiel. Après de nombreux mois de spéculations, de débats, de rumeurs et de discussions animées, Kylian Mbappé (25 ans) vient d’annoncer son départ du Paris Saint-Germain, ce vendredi. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, la star parisienne a expliqué qu’il ne continuerait pas l’aventure avec le club qu’il a rejoint en 2017. En 2022, il avait finalement prolongé son contrat avec Paris pour deux saisons supplémentaires, plus une troisième, mais en option. Qu’il n’activera donc pas.

«Bonjour à tous. Je voulais m’adresser à vous. Depuis le temps que j’avais prévenu que je voulais m’adresser à vous tous. Voilà, c’est ma dernière année au Paris Saint-Germain. Je ne vais pas prolonger et je vais terminer mon aventure dans quelques semaines. Mon dernier match au Parc des Princes sera dimanche. C’est beaucoup d’émotions, beaucoup d’années où j’ai eu la chance et l’immense honneur de faire partie du plus grand club de France, l’un des meilleurs clubs du monde, qui m’a permis d’arriver ici et de connaître ma première expérience dans un club avec beaucoup de pression, de grandir comme joueur en côtoyant certains qui étaient les meilleurs de l’histoire, des grands champions. De grandir en tant qu’homme aussi avec toute la gloire et les erreurs que j’ai pu faire», a-t-il d’abord expliqué en remerciant l’ensemble de ses entraîneurs, ses staffs, ses coéquipiers et ses dirigeants… sans nommer Nasser Al-Khelaïfi.

« J’aimerais remercier mes coéquipiers, l’ensemble des entraîneurs, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier et Luis Enrique. Les directeurs sportifs aussi, Leonardo et Luis Campos de m’avoir toujours accompagné. L’ensemble des gens du club, ce que les gens ne voient pas, les gens de l’ombre, les kinés, les intendants, les gens de la performance, ceux dans les bureaux et au campus. Il y a des personnes qui sont formidables, donnent tout pour le club, et qui méritent d’avoir cette reconnaissance. Malgré tout ce qui se passe en dehors, tout ce nuage médiatique, il y a vraiment des amoureux du club qui veulent le faire briller et le défendre. Et ça fait plaisir. Je sais qu’avec toutes ces personnes, le club est entre de bonnes mains. C’est difficile, je ne pensais que ça serait aussi dur d’annoncer ma décision de quitter mon pays, la France, la Ligue 1. Mais je pense que j’avais besoin de ça, d’un nouveau challenge après cette année. C’est difficile mais je voudrais aussi remercier les supporters par-dessus tout. Je sais que je ne suis pas le plus démonstratif, je n’ai pas toujours été à la hauteur de l’amour que vous m’avez donné pendant 7 ans. Mais je n’ai jamais triché et j’ai toujours voulu être performant. Le PSG est un club qui ne laisse personne indifférent. On peut l’aimer et le détester. J’ai choisi de l’aimer», a-t-il ajouté.

Un message qui arrive peu après la terrible élimination du Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions, contre le Borussia Dortmund et quasiment au terme d’une saison mouvementée pour l’enfant de Bondy. Meilleur buteur avec 26 buts en 28 matches de Ligue 1, il avait pourtant été mis à l’écart par sa direction après avoir refusé de prolonger lors de la pré-saison. Avant d’être réintégré, puis géré à la manière de Luis Enrique après l’annonce de son départ en interne, au cours de la saison actuelle. Cependant, Kylian Mbappé n’a pas de regret.

«ICI C’EST PARIS, et au revoir»

« J’ai aimé ce club. Je l’ai fait pendant 7 ans avec des hauts et des bas bien sûr. Mais à aucun moment je ne regrette d’avoir signé dans ce club prestigieux. C’est un club que je vais garder dans ma mémoire toute ma vie. Je dirais à tout le monde que j’ai eu la chance de jouer ici et maintenant, je ne serai plus un joueur mais je vais continuer à regarder les matchs car c’est un club qui va toujours m’intéresser. Et je continuerai à m’intéresser à l’actualité du club. C’était moi avec mes qualités et mes défauts mais j’ai essayé de donner la meilleure version de moi-même durant ces 7 années. Mais avant tout, je veux vous dire merci car sans vous, je n’aurai pas pu vivre la moitié de toutes les émotions que j’ai vécues. Donc merci à tous, j’espère que l’on va terminer cette année avec un trophée, qu’on va passer de bons moments, mais sachez que vous resterez dans mon cœur pour toute la vie. Ici, c’est Paris et au revoir.»

Six fois vainqueur de la Ligue 1, trois fois du Trophée des Champions, deux fois de la Coupe de la Ligue, sans compter ses 255 buts en 306 matches (ce qui fait de lui le meilleur buteur de l’histoire du club), Kylian Mbappé aura encore l’occasion de marquer un dernier coup d’adieu en remportant une quatrième Coupe de France avec le PSG, le 25 mai prochain contre l’Olympique Lyonnais. Avant un nouveau départ tant attendu, après l’Euro 2024, vers son club de rêve : le Real Madrid.