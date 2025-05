La sortie forte de Joan Garcia sur l’intérêt du FC Barcelone

Il a été l’un des meilleurs gardiens de la saison en Liga avec l’Espanyol. Du haut de ses 24 ans, Joan Garcia a tapé dans l’œil des plus grands clubs espagnols et plaît à de nombreuses écuries. C’est forcément le cas du FC Barcelone. En difficulté avec ses gardiens, le club catalan aspire à recruter dans ses cages pour cet été. Le nom du gardien de l’autre club catalan est donc revenu avec insistance et, depuis plusieurs semaines, la rumeur d’une offre émanant du Barça ne cesse de prendre de l’ampleur.

La suite après cette publicité

Ce mardi, le natif de Sallent est sorti du silence sur son avenir à Radio Catalunya. Et l’intéressé n’a fermé aucune option pour son avenir : «en fin de compte, dans le football, de temps en temps, des nouvelles sortent, des choses sortent. C’est pour cela que c’est la réalité, ce n’est pas toujours comme ça. Mais comme je l’ai dit, je suis très calme et quelle que soit la décision à prendre, je suis sûr que je réfléchirai longuement avec mon équipe et que je choisirai ce qui est le mieux pour moi. Et je suis sûr qu’il en sera ainsi.»