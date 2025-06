Mercato : Gavi répond à la rumeur PSG

Actuellement en rassemblement avec l’Espagne puisqu’il affrontera la France ce jeudi, Gavi (20 ans) entend finir cet exercice en beauté. Le milieu espagnol revenu cette saison d’une rupture des ligaments croisés a été plus souvent remplaçant, mais a tout de même livré 42 apparitions pour 3 buts et 3 offrandes avec les Blaugranas.

La suite après cette publicité

Prolongeant le 31 janvier dernier jusqu’au 30 juin 2030, Gavi se sent très bien au FC Barcelone. Pour autant, des rumeurs l’envoyant notamment au Paris Saint-Germain reviennent régulièrement comme au cours de la saison dernière. Il faut dire que le natif de Los Palacios y Villafranca est particulièrement fan de Luis Enrique, le coach des Parisiens qui l’avait lancé en sélection à 16 le 6 octobre 2021.

La suite après cette publicité

Gavi ne jure que par le Barça

Dans un entretien pour Mundo Deportivo, Gavi est revenu sur un possible départ au Paris Saint-Germain. Celui qui compte 27 capes avec l’Espagne pour 5 buts y a répondu et son objectif est bien assumé, il compte continuer encore longtemps sous la tunique du FC Barcelone : «oui, c’est tout à fait clair. Les gens croient ce qu’ils lisent dans les médias…»

Si Gavi est bien conscient que l’intérêt parisien ne sort pas de nulle part, il n’a pas la volonté de quitter son club formateur : «oui, oui, c’est possible. Et je comprends ceux qui pourraient y croire. Mais ça n’arrivera pas. Je suis très serein. Mon rêve et mon objectif sont de faire toute ma carrière au Barça. C’est le club de ma vie, celui où je veux réussir. Je n’en veux aucun autre, et je donnerai tout ce que j’ai pour y parvenir.» Une belle déclaration d’amour de Gavi au Barça.