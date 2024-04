Le PSG veut toujours recruter Gavi

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain va accueillir le FC Barcelone en 1/4 de finale aller de l’UEFA Champions League. Si les deux clubs vont s’affronter sur le rectangle vert, elles luttent aussi sur le terrain du mercato. Ces dernières années, plusieurs joueurs sont passés d’un club à l’autre. Pour cet été 2024, certains éléments du groupe de Xavi plaisent aux Franciliens, à l’image de Frenkie de Jong, Pau Cubarsi ou Lamine Yamal. Idem pour Gavi (19 ans), qui a déjà été approché l’été dernier.

Bien que blessé, le milieu espagnol séduit toujours autant le PSG et son entraîneur Luis Enrique, qui l’a déjà dirigé en sélection, explique L’Equipe. L’entourage du joueur a gardé le contact avec la direction francilienne. Un départ du Barça semble toutefois compliqué, surtout si Xavi reste. Dans le cas contraire, Paris, qui aura des moyens plus importants après le départ de KM7, aura un peu plus de chance. Ce, même si les Culés ne sont pas vendeurs.

