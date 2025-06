Le FC Barcelone tient enfin sa première recrue de l’été

Wojciech Szczesny prolongé pour être doublure, le FC Barcelone s’affaire pour faire partir Marc-André ter Stegen même si ce dernier n’a pas vraiment envie de changer d’air. Quoi qu’il en soit, cela n’a pas empêché les Blaugranas à travailler sur l’arrivée d’un nouveau gardien afin de remplacer l’Allemand compte tenu de sa forme déclinante et de son salaire élevé. La priorité a vite été identifiée avec Joan Garcia.

La suite après cette publicité

Gardien de 24 ans évoluant du côté du rival local de l’Espanyol de Barcelone, le natif de Sallent est la révélation de la saison dans les buts catalans. Médaillé d’or aux derniers Jeux Olympiques, il n’était qu’une doublure la saison dernière en deuxième division espagnole, mais a pris une tout autre dimension depuis la remontée de l’Espanyol en Liga.

La suite après cette publicité

Le Barça a levé sa clause libératoire

Alors qu’il dispose d’une clause libératoire de 25 millions d’euros et qu’il s’est distingué en étant le meilleur gardien du championnat sur le dernier exercice, il était dans le viseur de formations anglaises comme Arsenal et Newcastle. Cependant, le FC Barcelone a intensifié les contacts et touche enfin au but selon le programme Partidazo de la COPE.

Ainsi, selon le média espagnol le transfert serait désormais bouclé. Après avoir trouvé un accord avec le joueur, le FC Barcelone a décidé de lever sa clause libératoire ce mercredi. Une belle opportunité pour les Catalans qui lui ont offert un contrat pour les cinq prochaines années. Dans la peau d’un numéro un ou en concurrence avec Marc-André ter Stegen s’il reste, Joan Garcia passe quoiqu’il arrive dans une autre dimension.