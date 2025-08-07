Droits TV : beIN Sports refuse de payer !

Encore un nouvel épisode dans ce feuilleton interminable des droits TV, dans lequel beIN et Canal veulent boycotter le lancement de la plateforme Ligue 1+… Cette fois, L’Equipe nous apprend que le groupe franco-qatari, qui aura une affiche par week-end la saison prochaine, n’a pas payé une partie du montant qu’il devait verser à la Ligue. 14 millions ont ainsi été versés, et non 18 comme prévu.

Et pour cause, beIN conteste les impératifs qui étaient prévus dans son contrat avec la Ligue, notamment dans le choix des affiches. BeIN a le premier choix un week-end sur deux et ne peut par exemple pas diffuser deux fois de suite le même club. Le groupe audiovisuel est mécontent de ces termes et conditions et souhaite les modifier, n’ayant pas réglé la totalité de la somme prévue pour afficher son mécontentement… Ambiance…