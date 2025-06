Valeurs des joueurs : Lamine Yamal explose tout, Désiré Doué fait une entrée fracassante et la surprise Ousmane Dembélé

Durant cette intersaison 2025, nous avons le droit à une double dose de mercato. La première fenêtre, qui a débuté le 1er juin et qui va terminer le 10 de ce mois, concerne les 32 clubs qui vont participer à la Coupe du Monde des Clubs. Ensuite, place au marché des transferts "classique". En France, il ouvrira d’ailleurs le 16 juin. Certains mouvements concerneront peut-être des joueurs présents dans le classement des 100 footballeurs ayant les plus fortes valeurs marchandes en ce moment. Un classement établi par l’Observatoire du football CIES du Neuchâtel en Suisse. L’âge, mais aussi les performances ainsi que le potentiel de chaque joueur sont pris en compte au moment d’estimer la valeur marchande de chacun d’entre eux.

La suite après cette publicité

Lamine Yamal vaut de l’or

Cette année, c’est Lamine Yamal (17 ans) qui arrive en tête. Le joyau du FC Barcelone, qui vient récemment de prolonger son bail jusqu’en juin 2031, possède actuellement une valeur marchande de 402,3 M€. Un chiffre fou qui est lié «à des performances tout aussi extraordinaires accomplies à un âge, 18 ans en juillet, auquel la plupart des joueurs, même les meilleurs, ne font que débuter au niveau professionnel», précise le CIES. En deuxième position, on retrouve Erling Haaland. Malgré une saison plus compliquée, notamment avec ses pépins physiques, le Norvégien de 24 ans vaut 239,6 M€ selon le CIES. Derrière lui, Jude Bellingham (21 ans) est sur la troisième marche du podium avec une valeur estimée à 233,8 M€. Il était n°1 du classement l’an dernier (251,4 M€).

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé (26 ans) arrive en quatrième position avec une valeur estimée à 192,5 M€. Viennent ensuite Jamal Musiala (Bayern Munich, 21 ans, 154,8M€), Pedri (FC Barcelone, 22 ans, 143,7 M€), Vinicius Jr (Real Madrid, 24 ans, 130,4 M€), Cole Palmer (Chelsea, 23 ans, 126,5 M€), Julian Alvarez (Atlético de Madrid, 25 ans, 126 M€) et Florian Wirtz (Bayer Leverkusen, 22 ans, 122,3 M€). Rodrygo (Real Madrid, 24 ans) est hors du top 10, lui qui a une valeur marchande de 120,5 M€. En ce qui concerne les joueurs français, outre KM9 qui est quatrième donc; Désiré Doué (PSG, 20 ans) est le deuxième footballeur tricolore le mieux classé. Il arrive en 17e position avec une valeur marchande estimée aujourd’hui à 108,7 M€.

Le PSG en force dans le classement

Un peu plus loin, en 21e position, on retrouve Michael Olise (Bayern Munich, 23 ans, 102 M€). Bradley Barcola (PSG,22 ans, 98,5 M€) est lui à la 25e place. Warren Zaïre-Emery (PSG, 19 ans, 92,5 M€) est 31e, devant Aurélien Tchouameni (Real Madrid, 25 ans, 90,8 M€, 35e place) ou encore William Saliba (Arsenal, 24 ans, 84,4 M€, 47e place). Parmi les favoris pour remporter le Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé (PSG, 27 ans) arrive loin derrière. Le Français possède une valeur marchande de 60,9 M€. Ce qui le place seulement à une surprenante 93e place. Si on s’intéresse aux classements par championnat, le PSG domine clairement les débats en Ligue 1. Et c’est João Neves (20 ans) qui est en tête avec une valeur estimée à 117,8 M€.

La suite après cette publicité

Le Portugais devance Désiré Doué, Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery, dont nous vous avons communiqué les valeurs au-dessus. Hors PSG, le joueur de L1 ayant la plus forte valeur marchande est à Monaco. Il s’agit de Mika Biereth (22 ans), dont la valeur est estimée à 60,5 M€. Toujours concernant le Paris Saint-Germain, il est le club le plus représenté dans ce classement, tous championnats confondus. En effet, 11 joueurs franciliens sont présents dans le top 100. Personne ne fait mieux. En revanche, la Premier League est le championnat le plus représenté avec 42 joueurs évoluant en Angleterre parmi les 100 meilleures valeurs marchandes. La Liga arrive derrière avec 19 représentants.