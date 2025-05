PSG-Inter : Eric Di Meco allume Basile Boli

À quelques jours de la tant attendue finale de Ligue des Champions entre l’Inter Milan et le Paris Saint-Germain, beaucoup de Marseillais du monde du football sont interrogés sur le camp choisi dans cette finale. Si Deschamps et Zidane ont donné des réponses diplomatiques au vu de leur statut, Basile Boli n’a lui pas hésité à montrer son soutien au rival parisien. Une prise de position qui a déplu à Eric Di Meco au micro de RMC : «Quand je lis ça, j’ai mal au cul hein. Ça me fait mal. Après, il est grand, il dit ce qu’il veut. Il n’a pas de comptes à me rendre. Mais moi, quand je lis ça…»

Avant de nuancer son propos en rappelant le passif du défenseur sous le maillot de l’OM : «Si c’est son sentiment profond, il le dit, ce n’est pas grave. Il a porté le maillot de l’OM, il a donné cette Coupe d’Europe à l’OM, c’est déjà beau. J’espère que les supporters ne vont pas oublier ça. Après, si Paris gagne la Coupe d’Europe, je serai content pour lui, enfin non, je serai content qu’il ne soit pas content !»