Les confidences de Carlo Ancelotti sur plusieurs joueurs du Brésil

Depuis quelques jours, Carlo Ancelotti est le nouveau sélectionneur du Brésil après la fin de son aventure avec le Real Madrid. Un nouveau chapitre dans la riche carrière du coach italien qui aspire à remettre la Selecao au sommet du football mondial. Durant sa riche carrière, l’ancien coach du PSG a connu 34 joueurs brésiliens et a parfois connu la fine fleur du football auriverde (Ronaldo, Cafu, Kaka, Vinicius Junior). Interrogé par la presse brésilienne sur ses expériences avec les joueurs brésiliens, Ancelotti a décidé d’encenser ces derniers :

«Le plus professionnel serait Cafu. Et le plus drôle… Il y en a beaucoup. Militão me fait beaucoup rire, Vini aussi. Vini, par exemple, pour moi, c’est très humble. Un gars très, très humble. C’est pour ça que je parle bien d’eux, parce que j’ai eu une très bonne relation avec eux tous, ils m’ont tous appelé pour me féliciter et me souhaiter bonne chance. (…) J’en ai entraîné 34 et si je pense si j’ai eu des problèmes avec l’un d’entre eux, je ne pense pas. Peut-être avec un, mais je ne dirai pas lequel…» Voilà qui est dit.