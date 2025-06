Brésil : Renan Lodi tacle déjà Carlo Ancelotti

L’arrivée de Carlo Ancelotti au Brésil ne fait pas que des heureux. Et sa première liste, dans laquelle ne figurent pas Neymar ou Rodrygo, a été critiquée. Renan Lodi, ancien de l’OM et de l’Atlético, estime qu’il aurait dû être appelé et il n’a pas hésité à le faire savoir.

« Je pensais que j’allais avoir une autre chance. Je ne sais pas si la CBF ou celui qui fait les convocations a des préjugés contre le championnat saoudien, parce que dans la saison, j’étais l’arrière latéral qui a marqué le plus de buts, celui qui a donné le plus de passes décisives. Et vous voyez ceux qui ont été appelés, et ils n’ont pas les mêmes stats », a indiqué le joueur d’Al-Hilal à Globo Esporte. Le message est passé.