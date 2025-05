Brésil : la première liste de Carlo Ancelotti sans Neymar !

Une nouvelle ère pour le Brésil. Alors que Dorival Junior a été remercié après cette lourde défaite 4-1 contre l’Argentine le 26 mars dernier, la Canarinha s’est trouvée un nouveau sélectionneur avec Carlo Ancelotti. Le coach italien qui vient de quitter le Real Madrid sur une victoire 2-0 ce samedi contre la Real Sociedad va épouser ce nouveau rôle de sélectionneur avec les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 en ligne de mire.

Ainsi, en vue des matches internationaux contre l’Équateur (vendredi 6 juin) et le Paraguay (mercredi 11 juin), Carlo Ancelotti a dévoilé le nom des joueurs qu’il va convier pour le lancement de son projet. Deux matches importants puisque le Brésil peut valider sa qualification pour la Coupe du monde 2026 en cas de bons résultats. Une échéance importante donc pour la Canarinha qui se présente avec un groupe intéressant.

Une liste avec Casemiro mais sans Neymar

Avant de dévoiler sa liste de 23 joueurs, Ancelotti a analysé ses premiers jours à la tête du Brésil : «très belles premières impressions. C’est un honneur et une fierté de diriger la meilleure équipe du monde. J’ai beaucoup de travail devant moi, je suis vraiment excité que le Brésil soit à nouveau champion. Allons-y ensemble, nous avons besoin de vous tous. J’ai été accueilli avec beaucoup d’affection dès la première fois, je suis très heureux. Je suis très excité. C’est un travail très responsable. Je tiens à remercier la CBF de m’avoir amené ici, à remercier le Real Madrid de m’avoir donné l’opportunité de négocier avec la CBF. Je suis très heureux, très content. Le défi est très grand. J’ai toujours eu un lien particulier avec ce pays. L’accueil d’hier et d’aujourd’hui était très spécial. Je m’efforcerai de fournir un travail de qualité supérieure.»

Pour sa première liste en tant que sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti a dévoilé une sélection mêlant jeunesse prometteuse et expérience internationale. Parmi les gardiens, on retrouve les cadres Alisson (Liverpool) et Hugo Souza (Corinthians), accompagnés de Bento (Al Nassr). En défense, Ancelotti mise sur la stabilité avec Marquinhos (PSG) et Danilo (Flamengo), tout en intégrant de nouveaux visages comme Beraldo (PSG) et Wesley (Flamengo). Le milieu de terrain combine puissance et créativité avec des joueurs comme Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle) et le jeune Andrey Santos (Strasbourg). En attaque, la liste impressionne par son talent offensif avec Vinicius Jr (Real Madrid), Gabriel Martinelli (Arsenal) et Raphinha (Barcelone), sans oublier la pépite Estêvão (Palmeiras), symbole du renouveau. Cette première convocation montre clairement la volonté d’Ancelotti d’entamer un nouveau cycle tout en s’appuyant sur des piliers solides.

La liste du Brésil :

Gardiens : Alisson (Liverpool), Bento (Al Nassr), Hugo Souza (Corinthians)

Défenseurs : Alexsandro (Flamengo), Alexsandro Ribeiro (Lille), Beraldo (PSG), Carlos Augusto (Inter Milan), Danilo (Flamengo), Léo Ortiz (Flamengo), Marquinhos (PSG), Vanderson (Monaco), Wesley (Flamengo)

Milieux de terrain : Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Ederson (Atalanta), Gerson (Flamengo)

Attaquants : Antony (Betis), Estêvão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Raphinha (Barcelone), Richarlison (Tottenham), Vinicius Jr (Real Madrid)