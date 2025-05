PSG : le programme fou de la fan zone parisienne à Munich

Ce samedi, le Paris Saint-Germain disputera la deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire. Cinq ans après sa défaite 1-0 contre le Bayern Munich, les Franciliens vont défier l’Inter Milan à l’Allianz Arena. Un choc pour lequel les supporters parisiens qui se rendront dans la capitale bavaroise auront la possibilité de rejoindre gratuitement la fan zone prévue à la Königsplatz.

Gratuite et ouverte ce samedi à 11h, elle proposera de nombreuses animations. Le speaker du Parc des Princes Vincent Royet et son prédécesseur Michel Montana se chargeront de l’animation tandis que Ludovic Giuly et Pedro Miguel Pauleta prendront la parole. Les streamers AmineMaTue et Pfut feront un show avant l’apparition de l’humoriste Hakim Jemili et un concert de Guillaume Hoarau, ancien attaquant du PSG.