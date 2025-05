Bayern Munich : les premiers mots de Jonathan Tah

Un an après avoir échoué à le recruter, le Bayern Munich est finalement parvenu à attirer Jonathan Tah dans ses filets. Libre de tout contrat après l’expiration de son bail avec le Bayer Leverkusen, le défenseur central s’est engagé en faveur des pensionnaires de l’Allianz Arena ce jeudi. Une nouvelle perte pour Leverkusen, qui a déjà vu Xabi Alonso quitter le navire, alors que Florian Wirtz pourrait faire de même. À l’inverse, c’est un sacré renfort pour les Munichois.

Officiellement membre du club rouge, Tah a lâché ses premiers mots sur le site officiel de l’écurie. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le joueur de 29 ans est ambitieux : « je suis très heureux d’être au FC Bayern. Je veux prendre mes responsabilités ici et travailler dur chaque jour pour que nous puissions réussir en tant qu’équipe et que nous remportions ensemble de nombreux trophées. » Ne reste plus qu’à joindre la parole aux actes.