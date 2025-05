Karl Toko Ekambi quitte Al-Ettifaq

Al-Ettifaq a officiellement annoncé le départ de Karl Toko Ekambi. Le Camerounais avait rejoint le club saoudien à l’hiver 2024, après six mois passés du côté d’Abha. L’ancien lyonnais n’a pas connu un exercice 2024-2025 fleurissant, ne disputant que 24 matchs, peu en tant que titulaire, et ne marquant qu’un seul petit but pour deux passes décisives. Et cette saison était sa dernière avec l’équipe de Saad Al-Shehri, qui vient d’annoncer son départ.

La suite après cette publicité

« Notre joueur, Ekambi, merci pour tout » peut-on lire dans le message publié sur X par le club. Reste désormais à voir où rebondira l’avant-centre de 32 ans, qui garde une belle cote après ses multiples expériences en Europe, notamment à l’OL et à Villarreal.