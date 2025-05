LdC : la tour Eiffel scintillera à chaque but du PSG contre l’Inter

Samedi soir, le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec son histoire. Le club de la capitale dispute sa deuxième finale de Ligue des Champions contre l’Inter. Maire de Paris, Anne Hidalgo ne sera pas présente à Munich. Cependant, elle vient d’annoncer son soutien au PSG et que la tour Eiffel scintillera à chaque but parisien.

« Samedi, toutes et tous derrière le PSG. Après le titre en championnat de France et en Coupe de France, tout Paris est avec les joueurs pour remporter la Ligue des champions! Pour les soutenir, j’ai décidé d’éclairer la tour Eiffel aux couleurs de Paris et du club dès samedi soir. Elle scintillera à chaque but parisien », a-t-elle déclaré dans des propos relayés par Le Parisien.