Le PSG fonce sur une pépite japonaise

Ce samedi, le Paris Saint-Germain va livrer le match le plus important de son histoire en défiant l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions. Un match historique en approche pour les Franciliens qui n’en restent pas moins concentrés sur la préparation d’une équipe compétitive pour les prochaines saisons. Le club de la capitale a notamment lancé le dossier menant au Messi Serbe Andrija Maksimovic (17 ans). Les Franciliens ont également un œil en première division suédoise et notamment du côté de Djurgårdens IF, actuel onzième du championnat.

Titulaire indiscutable, le latéral japonais Keita Kosugi (19 ans) y brille particulièrement puisqu’il comptabilise 29 apparitions pour 4 buts et 1 offrande sur la saison 2024/2025 avec notamment cette épopée jusqu’en demi-finale d’Europa League perdue contre Chelsea (4-1/1-0). Selon le média japonais Sponichi, le Paris Saint-Germain est très intéressé par l’international U20 japonais. Parmi les autres clubs intéressés, on retrouve le Celtic Glasgow et l’Atalanta.