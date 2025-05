Les folles accusations contre Kylian Mbappé et le Real Madrid

Le week-end dernier, Kylian Mbappé (26 ans) a bouclé sa première saison au Real Madrid. Un premier chapitre où le Français a connu des hauts et des bas mais qu’il a achevé avec un bilan honorable de 42 buts et 4 assists en 55 apparitions toutes compétitions confondues. Sacré Pichichi en Liga et élu Soulier d’Or européen, le Français a obtenu hier le titre de joueur de la saison du Real Madrid. Une fierté pour l’ancien joueur de l’AS Monaco et du Paris Saint-Germain. Dans la foulée, le capitaine des Bleus a donné une interview à Marca dans laquelle il est revenu sur sa première année passée chez les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu.

La suite après cette publicité

Un premier acte satisfaisant pour KM9

«Je suis très heureux d’être ici au Real Madrid. J’ai dû m’adapter à l’équipe, m’adapter au pays avec une nouvelle langue, une nouvelle culture. Je me sens très bien au club, dans l’équipe, dans la ville, dans le pays… Et ça se voit sur le terrain.» Ensuite, il a avoué qu’il ambitionne de remporter la Coupe du Monde des Clubs cet été avec son équipe. Heureux, KM9, qui pourrait récupérer le numéro 10 après le départ de Luka Modric, est globalement satisfait même si bien sûr il aurait aimé remporter plus de titres avec son club. Et sa saison a enchanté pas mal de monde, dont Michel Platini.

La suite après cette publicité

«Mbappé est un garçon phénoménal. Il a marqué 42 buts en Espagne. Il a remporté le Soulier d’or, il est le meilleur buteur d’Europe. Cela veut dire qu’il a été bon. Il joue pour une équipe qui n’a pas connu une grande année. Le Real Madrid vieillit aussi un peu. Carlo Ancelotti a fini son cycle. C’est un attaquant qui marque. Ne lui demandez pas de jouer à la Messi, à la Modric, à la Platini ou à la Zidane. C’est un attaquant. Après, un avant-centre, pas un avant-centre, je ne comprends pas ce que les nouveaux entraîneurs pensent de ça. C’est un attaquant qui marque. C’est le plus important. Ensuite, il faut savoir une chose: soit vous formez une équipe pour lui, soit vous formez une équipe pour qu’elle joue bien. C’est là toute la difficulté.»

Mbappé critiqué

Mais certains ne sont pas de cet avis en Espagne. Hier soir, sur le plateau de l’émission El Chiringuito, Toni Freixa, ancien dirigeant du FC Barcelone, s’est lâché sur le Français. «La saison de Kylian Mbappé est meilleure que celle du Real Madrid, car celle de Madrid a été très mauvaise. Mais la saison de Mbappé n’a pas été aussi bonne que nous l’espérions. Si le meilleur joueur du monde rejoint une équipe qui a tout gagné… il y a quelque chose qui ne va pas ici. Mbappé s’intègre bien dans l’équipe, dans la façon de travailler.»

La suite après cette publicité

Puis, il a ajouté que les statistiques du joueur auteur de 42 buts en 55 rencontres sont «truquées» : «au final, Kylian Mbappé a eu des chiffres qui… enfin, ils sont vraiment géniaux. Et je sais que maintenant, tout le monde va me tomber dessus. Les stats de Mbappé sont "truquées". Le Real Madrid a obtenu un nombre spectaculaire de penaltys, et ce tacle sur Mbappé contre Getafe a été sanctionné d’une suspension de quatre matches, mais il n’en méritait qu’un seul.»» Des propos qui risquent de faire parler à Madrid…