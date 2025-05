L’ancien flop de l’OM Luis Suarez écrase tout en Espagne

La quête du grand attaquant à Marseille a souvent été un long chemin de croix. Si actuellement Amine Gouiri réussit bien devant, Neal Maupay et Elye Wahi ont déçu cette saison. Auparavant, Valère Germain, Kostas Mitroglou, Faris Moumbagna ou Vitinha ont également loupé leur mission au même titre que le Colombien Luis Suarez. Arrivé à l’été 2022 chez les Phocéens en provenance de Grenade, il n’a pas su confirmer les 10 millions d’euros déboursés pour lui. Disputant 11 matches pour 3 buts avant d’être prêté puis vendu à Almeria contre 8 millions d’euros, le Colombien est tombé dans l’oubli du côté de la Commanderie.

Joueur d’Almeria depuis l’hiver 2023 et définitivement acheté à l’été qui suivit, le natif de Santa Marta y est indiscutable. Après deux premières saisons où il a aidé au maintien (4 buts en 21 matches) et a essayé de sortir son club de l’eau (6 buts en 15 rencontres), il est resté du côté du club andalou malgré la relégation en deuxième division la saison dernière. Un choix payant puisqu’il y réalise le meilleur exercice de sa carrière et de loin. Si son club est sixième et va devoir batailler pour assurer sa place parmi les équipes disputant les play-offs pour monter en Liga, Luis Suarez est comme un poisson dans l’eau dans l’effectif de Rubi.

Il martyrise la D2 espagnole

Formant un duo de feu avec le Brésilien Léo Baptistão qui compte 10 buts et 6 offrandes en 36 matches de seconde division espagnole, Luis Suarez est tout simplement inarrêtable. Meilleur buteur du championnat, il a écrasé la Liga 2 de tous les côtés avec 27 buts et 8 passes décisives en 40 rencontres. Il comptabilise aussi 4 buts en 2 rencontres de Coupe du Roi. D’ailleurs, il a marqué contre tous les adversaires qu’il a rencontrés cette saison à l’exception de Mirandés et Teneriffe. Un bilan extraordinaire pour un joueur qui n’a tout simplement pas à évoluer à ce niveau de compétition.

Conservé cet été, car son club en réclamait 20 millions d’euros, Luis Suarez risque bien d’animer le prochain mercato. Sous contrat jusqu’en juin 2029, le buteur colombien de 27 ans arrive en pleine confiance et dispose déjà de nombreux prétendants. En Liga, le Deportivo Alavés s’est déjà positionné à en croire Super Deporte. Le club mexicain de Cruz Azul a également été cité comme intéressé. Nul doute que les portes vont s’ouvrir pour Luis Suarez qui s’amuse et a bien digéré son échec à l’Olympique de Marseille.