Le flop de l’OM Luis Suarez régale l’Espagne !

En 2022, l’Olympique de Marseille s’offrait un certain Luis Suarez. Au delà des quelques moqueries en rapport avec son homonyme uruguayen, les Phocéens pensaient avoir mis la main sur un attaquant de qualité avec une marge de progression encore considérable, et qui sortait d’ailleurs de deux bonnes saisons à Granada en Liga. Mais les choses se sont plutôt mal passées à Marseille pour l’attaquant colombien, qui n’est jamais entré dans les plans d’Igor Tudor. Après quelques mois à Marseille, il est d’ailleurs rapidement reparti en Espagne…

Tout avait pourtant bien démarré avec un doublé pour ses débuts au Vélodrome, mais très vite, la hype s’est liquéfiée et c’est avec 400 minutes et 3 buts au compteur qu’il a refait ses valises en janvier, direction Almeria. En terres andalouses, en première division, il s’est un peu relancé, suffisamment pour convaincre les Andalous de le recruter définitivement à l’été 2023 contre 8 millions d’euros. La saison dernière fut un peu plus compliquée pour lui, assez performant - 6 buts en 15 matchs - mais énormément handicapé par les blessures. Mais surtout, son club a été relégué en deuxième division à l’issue de la saison…

Des statistiques épatantes

Cet été, Luis Suarez a fait le choix de rester malgré la relégation. Ou plutôt, il n’a pas vraiment eu le choix, puisque la direction saoudienne d’Almeria n’a pas voulu le vendre, exigeant 20 millions d’euros aux prétendants du Colombien, parmi lesquels on retrouvait des clubs comme le FC Porto. Et cette saison, il cartonne. « Que fait Luis Suarez en deuxième division ? Aider Almeria à revenir là où il doit être », explique par exemple la Cadena SER. Avec 16 buts et 4 passes décisives en 21 rencontres de championnat, il est le meilleur buteur de la deuxième division espagnol et le principal artisan de la bonne saison de son équipe, qui pointe à la première place du classement.

En janvier, certains médias évoquent déjà des intérêts prononcés de clubs importants pour ses services, mais Almeria ne veut pas vendre. Il risque cependant d’y avoir un petit conflit, puisqu’en début de mois, le joueur avait déjà ouvert la porte à un départ publiquement. « J’ai une clause de 40 millions d’euros, c’est un prix compliqué à payer pour un joueur de deuxième division. J’intéresse des clubs mais mon club demande la clause. L’été dernier, le club a voulu que je reste, ils ont fait un effort incroyable sur le plan financier pour que je reste. Je voulais aussi être sûr d’être en forme plutôt que de jouer en Liga et de me traîner sur les terrains. Mais maintenant, je suis prêt à revenir en Liga, maintenant ou en fin de saison », a expliqué le principal concerné à la radio en Colombie. Quoi qu’il en soit, l’échec marseillais semble désormais bien loin pour un Luis Suarez qu’on va donc rapidement retrouver au plus haut niveau, à Almeria ou ailleurs…