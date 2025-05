Fenerbahçe : José Mourinho ne se voit pas partir

Entraîneur de Fenerbahçe depuis 2024, José Mourinho est sous contrat jusqu’en 2026. Mais les échecs du Special One en championnat (2e à onze points de Galatasaray) ainsi qu’en coupe d’Europe ont sérieusement entamé le crédit du Portugais. Mais ce dernier a fait savoir après le match perdu contre Hatayspor qu’il se voyait rester la saison prochaine.

«Notre président me fait confiance, il l’a déjà dit à la télévision. Il a été très clair à ce sujet. S’il y avait eu un changement d’avis, on ne m’en a pas parlé. Il a dit qu’il voulait que je reste et qu’il comptait sur moi pour rester la saison prochaine.»